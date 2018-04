Diseguaglianze | l’Ocse consiglia all’Italia la patrimoniale | “Può ridurle in modo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 aprile 2018) In Italia aumentano le disuguaglianze. Per questo, per l’Ocse sarebbe bene che il governo pensasse ad imporre una. Secondo il rapporto Ocse sulla tassazione della ricchezza nei Paesi Occidentali, l’Italia è infatti uno degli Stati in cui la crisi ha fatto sentire di più i suoi effetti penalizzando la fascia bassa della popolazione. “I dati comparati di sei Paesi Ocse indicano che, sin dall’inizio della crisi, la concentrazione della ricchezza nelle fasce abbienti della popolazione è aumentata in quattro Stati” spiega l’organizzazione internazionale. Fra questi l’Italia, ma anche l’Olanda, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. “Contemporaneamente ovunque è aumentata la disuguaglianza fra i più poveri con l’unica eccezione della Gran Bretagna” prosegue il rapporto che sottolinea come il 43% della ricchezza sia in mano al 10% della ...