Disastro ambientale provocato dalla centrale di Vado | in ventisei finiscono a processo 

Tirreno Power - 26 a giudizio per Disastro ambientale e sanitario colposo : Secondo l'allora procuratore Francantonio Granero (oggi in pensione) i fumi emessi dai gruppi a carbone avrebbero causato un aumento dell'inquinamento nonché della mortalità dei residenti: a sostegno di questa tesi negli anni sono stati prodotti diversi studi legati sia alla diffusione dei licheni (per l'aspetto ambientale) che dei tumori (per quello sanitario)

Tirreno Power - rinvio a giudizio per 26 dirigenti/ Centrale Vado Ligure : processo per “Disastro ambientale” : Vado Ligure, Tirreno Power: rinvio a giudizio per 26 dirigenti, accusati di "disastro ambientale e sanitario colposo". Il processo alla Centrale e i ricoveri del passato (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Tirreno Power - 26 rinviati a giudizio per Disastro ambientale e sanitario colposo : I dirigenti e i membri del consiglio d’amministrazione di Tirreno Power saranno processati per le accuse di disastro ambientale e sanitario colposo. Lo ha stabilito il giudice di Savona che ha accolto le richieste di rinvio a giudizio di tutti i 26 imputati che erano state formalizzate dai pm Daniela Pischetola e Vincenzo Carusi. Il processo all’ex centrale a carbone di Vado Ligure, che vedrà come parti civili sei associazioni ...

Scarcerati dopo 10 mesi i Pellini. Erano stati condannati a 7 anni per Disastro ambientale nella Terra dei Fuochi : Acerra. Sono stati Scarcerati dopo appena 10 mesi di reclusione in carcere i fratelli acerrrani Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini, condannati nel maggio scorso in via definitiva a 7 anni con l'...

Brasile : azienda norvegese si scusa per Disastro ambientale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Messina : frana su autostrada - vertici Cas indagati per Disastro ambientale : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) – Con l’accusa di disastro ambientale in concorso, peculato e falsità ideologica, I Carabinieri del Comando provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno eseguito all’alba di oggi tre misure cautelari nei confronti di due dirigenti del Consorzio Autostrade Siciliane e di un imprenditore di Letojanni. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di ...

