Dilettanti allo sbaraglio | con tanta autoironia L' Italia è una Corrida

UFFICIALE : istituito il fondo maternità per le atlete! Più diritti per le sportive Dilettanti - una tutela dallo Stato : Ora è UFFICIALE: è Stato istituito il fondo maternità per le atlete. La firma del ministro dell’economia Pier Carlo Padoan sul decreto ha aperto una frontiera nello sport femminile del nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio passo in avanti, un autentico sostegno per le sportive, considerate dilettanti dalla legge e quindi senza alcun diritto. Il fondo (tre milioni di euro per il primo anno) permetterà alle atlete di affrontare la ...