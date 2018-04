Dieta senza glutine per la celiachia? In realtà si mangia più glutine di quanto si pensi

Dieta senza lieviti per dimagrire : migliora funzionalità intestino : La Dieta senza lieviti migliora la funzionalità dell'intestino, riduce il gonfiore della pancia e può far dimagrire di circa 2 chili.

Dieta delle fragole : dimagrire un chilo senza stress : La Dieta delle fragole è monotematica e può far dimagrire di un chilo se seguita in maniera certosina. Ecco cosa si mangia.

Dieta senza zuccheri per dimagrire : ecco cosa si mangia : La Dieta senza zuccheri seguita per una settimana può far dimagrire di qualche chilo. E' molto restrittiva. ecco cosa si mangia.

Celiachia : un nuovo studio apre una strada promettente per curare i pazienti senza dover modificare per sempre la loro Dieta : La Celiachia è un disturbo autoimmunitario che colpisce circa una persona su 100, secondo alcune stime. I sintomi della malattia sono innescati dal glutine, una proteina che si trova nel grano e in piante correlate, ma il glutine non agisce da solo per provocare i sintomi digestivi di cui i pazienti soffrono. Il glutine, infatti, induce una risposta immunitaria esagerata quando è modificato dall’enzima transglutaminasi 2 (TG2) nell’intestino ...

Dieta senza sale per dimagrire 2 chili : La Dieta senza sale può far dimagrire di circa 2 chili in due giorni. E' molto restrittiva e non è adatta a tutti. Ecco cosa si mangia