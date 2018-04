tg24.sky

: RT @SkyTG24: Diario di bordo dalla Seawatch 3: le comunicazioni - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Diario di bordo dalla Seawatch 3: le comunicazioni - SkyTG24 : Diario di bordo dalla Seawatch 3: le comunicazioni - _sowhyworrynow : Diario di bordo Terzo giorno senza #LaCasaDePapel male malissimo potrei iniziare un rewatch da un momento all'altro -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Prosegue il viaggio di Sky TG24 adella nave della Ong tedesca per osservare l'attività di salvataggio in mare dei migranti e il funzionamento delle, fondamentali per il ...