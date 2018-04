: #Consultazioni leader del M5s Luigi Di Maio: 'Non si può più perdere tempo'. 'Con la Lega c'è sinergia istituziona… - RaiNews : #Consultazioni leader del M5s Luigi Di Maio: 'Non si può più perdere tempo'. 'Con la Lega c'è sinergia istituziona… - NotizieIN : Di Maio:sinergia Lega,passo di lato Cav - AlfAnnunziata : RT @RaiNews: #Consultazioni leader del M5s Luigi Di Maio: 'Non si può più perdere tempo'. 'Con la Lega c'è sinergia istituzionale, ma Salv… -

Il leader M5S, Di, al termine delle consultazioni al Colle, sottolinea: l'escalation in Siria "impone un'accelerazione alla formazione del governo". Con lac'è "istituzionale", ma ora "deve prendersi le sue responsabilità". "Berlusconi dovrebbe fare undi". "Non comprendo la posizione della. Non comprendo come Salvini, di fronte a un governo di cambiamento, si stia ostinando a propinare la coalizione del centrodestra". "No a un governissimo"."Scongiuriamo un ritorno al voto, ma non abbiamo paura".(Di giovedì 12 aprile 2018)