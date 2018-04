Di Maio spiazzato dallo schiaffo di Berlusconi E iniziano i timori su tre parole chiave

huffingtonpost

(Di giovedì 12 aprile 2018) Non c'è solo la "battutaccia" di Silvio. C'è anche un comunicato congiunto nel quale i leader del centrodestra tengono robustamente il punto politico. Incarico per un "governo di alto profilo" a una personalità indicata dalla Lega, inscalfibilità della coalizione, invito - al Movimento 5 stelle anzitutto - ad abbandonare "tattiche e veti". A Luigi Dinon viene concesso nulla dal partner leghista, con il quale pur rivendica una "sinergia istituzionale". Né sulla premiership, né, tantomeno, l'abbandono in mare dell'ex Cavaliere. Ecco lo show del leader azzurro il quale, come ai tempi del "cucù" ad Angela Merkel, torna indietro ridendo tra sé e sé, rompe la prassi istituzionale e sostanzialmente bolla come "antidemocratici" i discepoli di Beppe Grillo.Il capo politico del Movimento rinuncia alla passeggiata che ...