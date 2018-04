Di Maio-Salvini | le Camere siano operative L’M5S a Berlusconi | ora tocca ai giovani

DIETRO LE QUINTE/ La telefonata Di Maio-Salvini si dimentica di Assad : Inizia oggi il secondo giro di consultazioni. Ieri Di Maio e Salvini si sono sentiti oggi al telefono e hanno concordato una poltrona. Si avvicina il governo? MARA MALDO(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA E NUOVO GOVERNO/ "Italia al palo, poteri straordinari a Mattarella", int. a R. FormicaSCENARIO/ Sansonetti: Salvini non vede l'ora di governare con Di Maio

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 aprile : Il patto Di Maio-Salvini sblocca le Camere e spaventa il Pd e B : Altro giro Il governo Di Maio-Salvini più vicino: B. in difficoltà Oggi i partiti al Quirinale. Il leader leghista pressa Berlusconi affinché si faccia da parte e minaccia di prendersi FI. Il grillino: “Passi avanti, lo dirò a Mattarella” – La svolta di Luca De Carolis L’Esploratore di Marco Travaglio Stremato da 40 giorni di stallo post-elettorale con due vincitori, nessun governo e due giri di consultazioni a vuoto, lunedì 16 ...

Lega-M5S - Mattarella vede l'intesa vicina Di Maio e Salvini : Camere siano operative : La fase di decantazione sta producendo risultati. Nel secondo giro di consultazioni il presidente sonderà i partiti anche sulla politica estera, a partire dalla Siria

Di Maio e Salvini separati dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientifico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...

Telefonata Salvini-Di Maio per il presidente della commissione speciale<br>Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Salvini : "Di Maio scenda da piedistallo" : 21.10 "Chi vota in Molise come in Friuli,sappia che può darci una mano ad accelerare la nascita del governo, votando Lega. Se la Lega e il centrodestra vinceranno queste due elezioni, vedete che il governo arriva in fretta, qualcuno abbassa la cresta". Lo afferma Matteo Salvini in diretta Facebook. E alla vigilia del nuovo giro di consultazioni al Colle il leader della Lega aggiunge: dialogheremo "con tutti" e "cercheremo di fare il più in ...

Di Maio-Salvini : camere siano operative. M5S a Berlusconi : ora tocca ai giovani : Lega e 5Stelle hanno concordato di votare alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato del Carroccio Nicola Molteni

Alla vigilia delle consultazioni nuovo tira e molla Di Maio-Salvini : 'senza FI'. 'No - senza voi' : Non sembra sbloccarsi il braccio di ferro tra Lega e Cinquestelle. Da una parte si accordano per eleggere Molteni a capo della Commissione speciale della Camera. Dall'altra mostrano i muscoli -

Di Maio : mai fiducia a un governo Salvini-Berlusconi-Meloni : Roma, 11 apr. , askanews, 'Il M5S non voterà mai la fiducia a un governo con Salvini premier che ha la fiducia di Meloni e Berlusconi'. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ...

