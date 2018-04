Di Maio e Salvini all' Eur per la Formula E | un patto ai box per il nuovo governo?

Salvini si prende il Centrodestra e saluta Di Maio Video : 4 La tentazione di tornare alle urne cresce in #Matteo Salvini giorno dopo giorno. A dispetto del secondo giro di walzer delle consultazioni al Colle, il nuovo leader del #Centrodestra ha capito di ritrovarsi tra le mani un’occasione d’oro. L’ascesa inarrestabile nei sondaggi e l’incoronazione di Silvio Berlusconi storicamente restio a lasciare spazio ad altri, lo hanno convinto a fare la voce grossa per indirizzare a suo ...

Accordo Lega-M5s - Salvini vicino a Di Maio/ Governo e posti - il caso Giorgetti fa infuriare Berlusconi : Pre-Accordo Lega-M5s, Salvini vicino a Di Maio? Governo e posti chiave, il caso Giorgetti fa infuriare Berlusconi che teme il tradimento del Carroccio. Scenari futuri(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Silvio Berlusconi - la telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio : Cav furibondo : Silvio Berlusconi è furibondo. Quella telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio sulla nomina del leghista Nicola Molteni alla presidenza della commissione speciale della Camera , lo ha innervosito ...

Consultazioni - il retroscena su Sergio Mattarella : 'Cos'ha in testa il presidente per Di Maio e Salvini' : Ricominciano le Consultazioni al Quirinale e il presidente Sergio Mattarella , stavolta, ha voglia di chiudere. Dopo la pausa di riflessione, si riapre il secondo giro con le delegazioni che giovedì a ...

Nuovo governo - al via il secondo giro di consultazioni. L'ipotesi del preincarico a Di Maio o Salvini : ROMA - Il giro che parte stamattina alle 10 al Quirinale si annuncia decisivo per la crisi di governo. E può concludersi - probabilmente agli inizi della prossima settimana - con una mossa del ...

Telefonata Salvini-Di Maio - scelto presidente commissione speciale. Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Accordo a sorpresa sui posti. Salvini si riavvicina a Di Maio : Nella guerra di nervi incrociata per la definizione delle alleanze in vista della formazione del governo, Lega e Movimento Cinquestelle fanno una mossa comune sulla scacchiera delle possibili intese. ...

Matteo Salvini attacca : 'Governiamo anche da soli' : Di Maio rischia isolamento Video : Le formazioni politiche sono ormai pronte a un nuovo giro di consultazioni, il centrodestra come noto salira' al colle unito, Luigi #Di Maio invece continua nella sua politica ostruzionistica nei confronti di Silvio Berlusconi. Ma le cose, in un periodo convulso e di incertezze mutano in fretta, e Di Maio potrebbe finire per pagare l’inesperienza nell’arte del compromesso, una componente fondamentale in politica, specialmente a livello ...

Così Salvini e Di Maio puntano a mettere Berlusconi nell’angolo : C’è aria di pre-accordo, perlomeno in casa 5 Stelle. Nelle dichiarazioni pubbliche si attaccano, si punzecchiano, ma poi, quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio si telefonano trovano sempre un modo per ritrovare il sereno e stringere un’intesa. Come è successo ieri. I due hanno cambiato assieme, e improvvisamente, il nome del presidente della commis...

Salvini-Di Maio : Parlamento sia operativo. Oggi nuove consultazioni | : Telefonata tra il leader della Lega e quello del M5S: il leghista Molteni sarà votato alla presidenza della commissione speciale della Camera. Il leader dei 5 Stelle: "Berlusconi si faccia da parte". ...

Di Maio-Salvini : le Camere siano operative. L’M5S a Berlusconi : ora tocca ai giovani : Lega e 5Stelle hanno concordato di votare alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato del Carroccio Nicola Molteni

DIETRO LE QUINTE/ La telefonata Di Maio-Salvini si dimentica di Assad : Inizia oggi il secondo giro di consultazioni. Ieri Di Maio e Salvini si sono sentiti oggi al telefono e hanno concordato una poltrona. Si avvicina il governo? MARA MALDO(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA E NUOVO GOVERNO/ "Italia al palo, poteri straordinari a Mattarella", int. a R. FormicaSCENARIO/ Sansonetti: Salvini non vede l'ora di governare con Di Maio

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 aprile : Il patto Di Maio-Salvini sblocca le Camere e spaventa il Pd e B : Altro giro Il governo Di Maio-Salvini più vicino: B. in difficoltà Oggi i partiti al Quirinale. Il leader leghista pressa Berlusconi affinché si faccia da parte e minaccia di prendersi FI. Il grillino: “Passi avanti, lo dirò a Mattarella” – La svolta di Luca De Carolis L’Esploratore di Marco Travaglio Stremato da 40 giorni di stallo post-elettorale con due vincitori, nessun governo e due giri di consultazioni a vuoto, lunedì 16 ...

Salvini-DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...