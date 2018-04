Di Maio come Zuckerberg

Governo : Bersani - di cambiamento? Di Maio come me nel 2013 : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Di Maio a Berlusconi chiede un passo indietro per consentire la nascita di un Governo di cambiamento: le stesse identiche parole che usavo io nel 2013”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a ‘Stasera Italia’ su rete4. L'articolo Governo: Bersani, di cambiamento? Di Maio come me nel 2013 sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini a Di Maio - non fare come Sordi : ANSA, - ROMA, 11 APR - "Io continuo a volere il dialogo e a sperare che tutti vogliano governare questo Paese: ma se vuoi costruire qualcosa di concreto non puoi metterti sul piedistallo e dire , come ...

Rocco Siffredi : “Di Maio? Lo porterei nella mia Academy. Salvini lo vedo come un attore hard performante ma senza controllo” : Rocco Siffredi è uno che di desideri se ne intende: sarà per questo che è stato scelto come testimonial della campagna “Stravoglia” di Volagratis.com che indaga i desideri degli italiani. Occasione, questa, nella quale il pornoattore ha rilasciato un’intervista a Raffaella Cagnazzo del Corriere della Sera: “Il mio desiderio più grande oggi è quello di avere più tempo da dedicare a me stesso. Sono una di quelle persone che ...

Denis Verdini - la lettera a Luigi Di Maio : 'Fai come ti dico e avrai il governo più potente di sempre' : E bastona pesante l'ex steward del San Paolo dicendo che 'la giovane età non giustifica una così maldestra ingenuità, tanto meno in politica'.

Di Maio la smetta di comportarsi come se avesse vinto le elezioni : Pensiero della domenica guardando Genova dall'alto. Gli italiani che sono andati a votare si aspettano dalla politica risposte chiare su tanti problemi: occupazione, sicurezza, immigrazione, sviluppo. I partiti devono dire chiaramente se sono in grado di dare queste risposte. Quindi:- Di Maio la smetta di comportarsi come se avesse vinto le elezioni. È arrivato secondo. Oggi deve dire se il Movimento 5 Stelle è disposto a scendere ...

Sondaggi elettorali politici : M5S vola - Luigi Di Maio il preferito come Premier Video : Ad un mese di distanza dalle elezioni politiche, sono molti gli istituti di ricerche che hanno intervistato i cittadini, per verificare come sono cambiate le intenzioni di voto ai partiti [Video]. Rispetto al mese scorso si registrano parecchi cambiamenti, specie al vertice, dove oltre all’allungo del #M5S, c’è da segnalare il sorpasso da parte di Lega Nord sul #Pd, che ha perso addirittura un bel po’ di terreno. A re vi riportiamo tutti i dati ...

Cos'è e come funziona la proposta di Di Maio di un "contratto alla tedesca" (e perché conviene al M5S) : Un contratto di governo alla tedesca. E' questa la proposta che Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle hanno fatto alla Lega o al Pd all'alba delle consultazioni con il Capo dello Stato per la formazione di un nuovo governo. Sul blog dei grillini è apparsa il 4 aprile scorso una lettera in cui l'ex candidato premier scrive: "Proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in ...

Il caminetto di Renzi incendia il Pd - è rissa tra Orlando e renziani : "Andrea come Di Maio - si candidi e dimostri quanto vale" : Il "caminetto" di Matteo Renzi nello studio di Via Veneto del gruppo Marcucci con il padrone di casa nonché capogruppo dem al Senato e la schiera dei fedelissimi - da Boschi a Lotti, da Rosato a Bonifazi -per fare il punto post consultazioni fa da scintilla all'ennesima rissa all'interno del Partito Democratico. Interrompendo la pacata e appassionante disquisizione di questi giorni sull'impellenza o meno di fare una alleanza ...

Come funziona il 'contratto di governo alla tedesca' che propone Di Maio? : 'Si pensi', conclude il giornalista tedesco, 'che il contratto del 1961 era di appena 9 pagine, di cui cinque dedicate a principi di politica estera. Era infatti l'anno dell'innalzamento del muro di ...

Mughini contro M5s e reddito di cittadinanza : “Di Maio non ha creato imperi come Berlusconi - né ha il curriculum di Mussolini” : Attacco frontale dello scrittore Giampiero Mughini al M5S, alla “retorica di sinistra”, al reddito di cittadinanza, a chi vuole abolire la legge Fornero. Ospite de L’Aria che Tira (La7), l’opinionista presenta il suo ultimo libro, “Che profumo quei libri”, e si esprime sulle consultazioni, criticando in primis Luigi Di Maio e il reddito di cittadinanza proposto dal M5S: “C’è quello che dice: ‘Io ...

Mastella : “Di Maio ha Pertini come modello? Io non lo votai - si espresse in malo modo su Aldo Moro” : “Di Maio ha come riferimento politico Sandro Pertini? Io assieme a Guglielmo Zucconi non lo votai deliberatamente come presidente della Repubblica, perché si espresse in malo modo contro Aldo Moro”. E’ il retroscena rivelato dal sindaco di Ceppaloni, Clemente Mastella, nel corso di Omnibus, su La7. Mastella si riferisce al periodo in cui era deputato della Dc: “In Transatlantico Pertini disse: ‘Ah, questi cattolici con la fede che li salva e si ...

Governo - Pomicino : “Di Maio? Il voto popolare ha dimostrato che il 68 per cento non l’ha votato come premier” : Paolo Cirino Pomicino ospite di Tagadà (La7) commenta le parole di Luigi Di Maio sulla scelta con chi andare al Governo: “Non è possibile per la prima forza politica del Paese dire agli uni e agli altri chi di voi ci sta” poi aggiunge: “La prima forza politica del Governo si deve mettere sulle spalle non l’arroganza ma l’umiltà di costruire le condizioni con chi andare al Governo” L'articolo ...

Enrico Mentana : 'La politica surreale' - come demolisce Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio con una frase : Enrico Mentana, nel giorno del via alle Consultazioni che si preannunciano lunghissime, fa su Facebook una sintesi politica più efficace di mille maratone tv. 'A volte la politica è surreale. È surreale che faccia notizia il no di Di Maio a un governo con Berlusconi, ma è ancora più surreale che Di Maio l'abbia dovuto annunciare. E più surreale di tutto è che ...

Di Maio a assemblea M5S : come in Germania patto di governo scritto : Roma, 3 apr. , askanews, 'Faremo ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto di governo come si fa in Germania, si fa ciò che c'è scritto, quello che non c'è scritto non si ...