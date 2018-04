Di Maio | Berlusconi faccia passo di lato

Governo - nuove consultazioni<br>Di Maio : "Berlusconi deve fare un passo di lato" : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 19:35 - Per oggi le consultazioni si concludono qui. Da sottolineare che, durante le loro dichiarazioni, Luigi Di Maio ha ribadito la sua candidatura a Premier, mentre Matteo Salvini ha parlato di "una personalità indicata dalla Lega". Domani mattina gli incontri del Presidente Sergio Mattarella con le cariche istituzionali, ossia il Presidente emerito Giorgio Napolitano, il Presidente della Camera ...

L asse Lega-M5s si impantana su Berlusconi Di Maio chiede passo di lato. Salvini 'No veti'. : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. · IL GRUPPO AUTONOMIE Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del ...

Consultazioni - l'asse Lega-M5S frana su Berlusconi. Di Maio chiede passo di lato - Salvini : «No veti» : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Governo - muro contro muro Lega-M5s. Di Maio : "Non capisco Salvini. Berlusconi faccia passo di lato" : Salvini: centrodetra unito e pronto a un Governo di lunga durata guidato dalla Lega. E Berlusconi chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia". Di Maio replica: battutaccia, si faccia da parte. Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

Consultazioni - Di Maio : sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : centrodestra unito - premier della Lega - stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

DIRETTA CONSULTAZIONI : DI Maio “GOVERNO CON SALVINI O PD”/ M5s da Mattarella “Berlusconi faccia passo di lato” : DIRETTA CONSULTAZIONI per il Governo: SALVINI a Mattarella , "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di MAIO , "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Consultazioni - Salvini : centrodestra unito - premier indicato dalla Lega. Basta veti M5S. Berlusconi contro i 5 stelle. Di Maio : sinergia con la Lega - il capo di FI si faccia da parte : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Governo - muro contro muro Lega-M5s.Di Maio : non capisco Salvini. Berlusconi faccia un passo di lato : Salvini: centrodetra unito e pronto a un Governo di lunga durata guidato dalla Lega. E Berlusconi chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia, sarebbe ora di dirlo a tutti gli italiani". Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

Consultazioni - Salvini : centrodestra unito - premier indicato dalla Lega. Basta veti M5S. Berlusconi contro i 5 stelle. Di Maio : sinergia con la Lega - il capo di FI si faccia da parte : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Silvio Berlusconi - l'attacco feroce a Luigi Di Maio : 'Non ha nemmeno l'abc della democrazia' : E' stata una vera e propria frustata al Movimento 5 Stelle , quella tirata dalla delegazione del centrodestra dopo le consultazioni al Colle da Mattarella. Prima Matteo Salvini ha ribadito che il ...

Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio nello stesso governo - l'equazione di Renato Brunetta : i nomi dei ministri : ... 'Va bene anche Di Maio premier - spiega l'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera - ma con Berlusconi agli Esteri , Salvini all' Interno , io all' Economia e Giorgetti allo Sviluppo economico. Il ...