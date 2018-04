Di Maio | Berlusconi faccia passo di lato | Centrodestra al M5s | No veti

Consultazioni : Di Maio “no Berlusconi” - Salvini “noi al Governo”/ Lega con M5s? Giorgetti “Silvio inopportuno” : Diretta Consultazioni per il Governo: Salvini a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di Maio , "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Di Maio - irritato da 'battutaccia' di Berlusconi - ripete : mai con Forza Italia : 'Il Cavaliere faccia un passo di lato' ha detto il capo politico dei Cinquestelle secondo cui il centrodestra è diviso. Critiche alla Lega e al Pd per non aver accettato un accordo per un 'governo del ...