Di Maio | “Berlusconi faccia passo di lato” | Centrodestra al M5s | “No veti e tatticismi”

Elezioni - Di Maio : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto” : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto perché così sarà”. Sono le parole del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio , ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Io non ho nulla contro Berlusconi ma nel 1994 lui firmava un contratto con gli italiani, io stavo al liceo, mio padre credeva a quel contratto, lui lo ha tradito. Oggi ne fa un altro, ma poteva mantenerlo negli anni in ...

Migranti - Di Maio : “Berlusconi? Ha perso la memoria - è lui il vero responsabile della bomba sociale” : “A 81 anni cominci a perdere la memoria e allora è preoccupante per tutto il Paese, eppure conosco tanti 81enni che ricordano bene le nefandezze che ha fatto quando era al governo. Berlusconi è il responsabile della bomba sociale dell’immigrazione in Italia perché è un fenomeno fuori controllo per colpa sua e per colpa del centrosinistra che insieme hanno firmato trattati vergognosi, hanno fatto business sull’immigrazione e ...