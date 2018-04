Destiny 2 | Bungie annuncia ufficialmente la seconda espansione La Mente

eurogamer

(Di giovedì 12 aprile 2018) L'arrivo delladi2 è stato rumoreggiato poco tempo fa, si parlava del contenuto "The Fallen Warmind" in arrivo nel mese di maggio. Ebbene, a quanto pare, sembra proprio che sarà così:hato che la, LaBellica, sarà in effetti lanciata a maggio. Come segnala Gamingbolt, sarà disponibile l'8 maggio, e gli sviluppatori diassicurano che vi "trasporterà in posti nuovi per incontrare nuovi eroi e combattere nuovi nemici. Guadagnerete nuovo bottino e sarete impegnati in nuove attività". Inoltre, il team ha promesso ulteriori informazioni sul contenuto in uno stream fissato per il 24 aprile.ha anche condiviso un aggiornamento della roadmap di sviluppo per il gioco che potete vedere voi stessi qui sotto:Read more…