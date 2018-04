Deodoranti | i consigli degli esperti su come scegliere quello giusto

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) In commercio dine esistono di tanti tipi: antitraspiranti, adsorbenti, coprenti, antimicrobici, antienzimatici, ma? La scelta del tipo di formulazione è soggettiva: lo spray dona una piacevole sen sazione di freschezza, ma hacontro l’inalazione dello spruzzo; lo stick o il roll on, decisamente più piccoli, sono da molti preferiti in quanto tascabili, potendoli portare facimente in borsa ma il prodotto rischia di non distribuirsi omogeneamente, lasciando la zona più soggetta all’umidità e al rischio irritazioni. Molto più gettonate le creme, contenenti spesso sostanze emollienti. A prescindere dai vostri gusti personali, alcunivalgono in generale: lavate accuratamente la zona prima di applicare il deodorante, assicurandovi che sia ben asciutta; eliminando tutti i residui del prodotto usato in precedenza. Meglio ...