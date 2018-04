Delirio Capitale | Lazio-Roma è già Derby | un incrocio pazzesco dopo i brividi d’Europa

calcioweb.eu

: Delirio Capitale, #LazioRoma è già Derby: un incrocio pazzesco dopo i brividi d'Europa - CalcioWeb : Delirio Capitale, #LazioRoma è già Derby: un incrocio pazzesco dopo i brividi d'Europa - notizieoggi24 : Roma-Barcellona 3-0, delirio nella capitale #RomaBarcellona - tempoweb : ROMANTADA! Giallorossi da leggenda, torna a casa #Messi Delirio all'Olimpico e notte di festa nella Capitale… -

(Di giovedì 12 aprile 2018)è giàle partite europee. Momento opposto per le due squadre, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro il Barcellona e la storica qualificazione in semifinale, adesso attende l’avversario e può raggiungere l’ultimo atto della competizione. Incredibile invece l’eliminazione della squadra di Simone Inzaghi,il 4-2 della gara d’andata i biancocelesti erano passati in vantaggio poi laesce dal campo il 4-1 finale condanna gli ospiti all’eliminazione. Si è ribaltata la situazione nellarispetto a qualche giorno fa, i biancocelesti sembravano già in semifinale di Europa League, i giallorossi fuori dalla Champions League, alla fine si è verificato l’opposto. Impresa dellamentre brutta eliminazione dellaal cospetto di una squadra ...