DEL PIERO VS BUFFON | “NON LO CAPISCO SULL' ARBITRO OLIVER” Accardi rilancia | Gli

DEL PIERO e il sano 'egoismo' di bomber Inzaghi : siparietto irresistibile all'Originale : Ci sono gli assistman, e gli esclusivamente bomber, come Pippo Inzaghi. E poi c'è chi, come Alex Del Piero, da fantastico numero 10, era entrambe le cose. Ospiti a L'Originale di Alessandro Bonan, ...

“Ingrato - vergogna”. Tutti contro Alessandro DEL Piero. L’ex capitano DELla Juventus - oggi opinionista - riempito di insulti sui social. Il motivo? Quelle parole che non sono piaciute proprio a nessuno : Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid – Juventus che ha sancito l’eliminazione tra gli applausi della squadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffon contro l’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. ...

DEL PIERO - Buffon? Fatico a capirlo : "Quando ha parlato dell'arbitro - ha detto l'ex capitano bianconero a Sky Sport - ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente non capisco tutto quel riferimento alla partita d'andata. Il calcio è ...

DEL PIERO : "Buffon? Fatico a capirlo" : "Fondamentalmente, credo che Buffon tra qualche giorno dirà delle parole diverse sull'arbitro", aggiunge Del Piero ai microfoni di Sky Sport.

Juve - DEL PIERO attacca Buffon : 'Incomprensibili le parole sull'arbitro. cosa c'entra la gara d'andata?' : Alessandro Del Piero contro Gigi Buffon . Nel salotto di Sky Sport l'ex bandiera della Juventus ha commentato, criticandole le dichiarazioni post Real-Juventus del portiere espulso dall'arbitro Micheal Oliver per proteste dopo il rigore concesso per fallo di ...

Real Madrid-Juventus - anche DEL PIERO tira le orecchie al portiere Buffon : Real Madrid-Juventus, sfogo pesante, troppo pesante quello del portiere Buffon al termine della partita di Champions League contro il Real Madrid che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Dichiarazioni che non sono andate già all’ex Del Piero che durante la trasmissione Sky Sport L’Originale ha così commentato: “Quando Gigi ha parlato dell’arbitro, ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente. Non capisco perché si debba ...

DEL PIERO contro Buffon/ “Non capisco le parole sull’arbitro” : Alex ricoperto di insulti dagli juventini : Del Piero contro Buffon: “Non capisco le parole sull’arbitro”. Alex ricoperto di insulti dagli juventini. Il web bianconero non perdona le parole dell’ex capitano sul portiere(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:00:00 GMT)

DEL PIERO : 'Le parole di Buffon sull'arbitro? Faccio fatica a capirlo' : TORINO - ' Se hai questo cinismo, sei un animale, hai un cuore che è una pattumiera '. Le dichiarazioni dopo Real-Juventus di Gigi Buffon sull'arbitro Micheal Oliver hanno generato moltissime reazioni.

Real Madrid-Juventus - DEL PIERO sprona i bianconeri : 'Bisogna crederci - magari con un gol subito...' : Fresco di consacrazione nella ' Hall of Fame ' del calcio italiano , creata nel 2011 dalla FIGC per celebrare chi ha reso grande nel mondo il calcio italiano in vari ambiti, , cerimonia svoltasi il 9 ...

DEL PIERO - crederci sempre : 'Juve e Roma possono ancora passare il turno di Champions' : L'ha definita mission impossible , o meglio, non ha negato che lo sia. Ma per Alessandro Del Piero, il passaggio del turno in Champions League di Juve e Roma è ancora possibile: "stiamo parlando di ...

Real Madrid-Juventus - DEL PIERO ci crede : 'Rimonta possibile - ecco perché...' : FIRENZE - Ha appena fatto il suo ingresso nella ' Hall of Fame del caio italiano ' eppure il suo pensiero è sempre alla Juventus , i cui tifosi lo considerano leggenda già da molto tempo e prima di ...

DEL PIERO : 'L'ultimo anno alla Juve tra i mieri trofei più importanti' : Io avevo otto anni quando Bruno Conti alzò la Coppa del Mondo, a 11 ammiravo Gullit e la sua squadra. A 12 anni Bagnoli vinceva e da veneto non mi dispiaceva neanche che avesse battuto la Juventus. ...

DEL PIERO critico con Allegri : "Poteva cambiare qualcosa rispetto a Cardiff" : Del Piero, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la debacle subita dalla squadra di Allegri: 'Il centrocampo del Real Madrid è il più forte al mondo, Ronaldo è il più forte al mondo, sta giocando ...

DEL PIERO : 'Allegri? Poteva fare altre scelte…' : TORINO - ' Il centrocampo del Real Madrid è il più forte del mondo. Al momento è una squadra camaleontica che sa quando attaccare e quando difendere '. Alessandro Del Piero commenta così il ko dell'Allianz contro i blancos di Cristiano Ronaldo . La leggenda ...