Del Piero | ' Le parole di Buffon sull' arbitro? Faccio fatica a capirlo'

Real Madrid-Juventus - Del Piero sprona i bianconeri : 'Bisogna crederci - magari con un gol subito...' : Fresco di consacrazione nella ' Hall of Fame ' del calcio italiano , creata nel 2011 dalla FIGC per celebrare chi ha reso grande nel mondo il calcio italiano in vari ambiti, , cerimonia svoltasi il 9 ...

Del Piero - crederci sempre : 'Juve e Roma possono ancora passare il turno di Champions' : L'ha definita mission impossible , o meglio, non ha negato che lo sia. Ma per Alessandro Del Piero, il passaggio del turno in Champions League di Juve e Roma è ancora possibile: "stiamo parlando di ...

Real Madrid-Juventus - Del Piero ci crede : 'Rimonta possibile - ecco perché...' : FIRENZE - Ha appena fatto il suo ingresso nella ' Hall of Fame del caio italiano ' eppure il suo pensiero è sempre alla Juventus , i cui tifosi lo considerano leggenda già da molto tempo e prima di ...

Del Piero : 'L'ultimo anno alla Juve tra i mieri trofei più importanti' : Io avevo otto anni quando Bruno Conti alzò la Coppa del Mondo, a 11 ammiravo Gullit e la sua squadra. A 12 anni Bagnoli vinceva e da veneto non mi dispiaceva neanche che avesse battuto la Juventus. ...

Del Piero critico con Allegri : "Poteva cambiare qualcosa rispetto a Cardiff" : Del Piero, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la debacle subita dalla squadra di Allegri: 'Il centrocampo del Real Madrid è il più forte al mondo, Ronaldo è il più forte al mondo, sta giocando ...

Del Piero : 'Allegri? Poteva fare altre scelte…' : TORINO - ' Il centrocampo del Real Madrid è il più forte del mondo. Al momento è una squadra camaleontica che sa quando attaccare e quando difendere '. Alessandro Del Piero commenta così il ko dell'Allianz contro i blancos di Cristiano Ronaldo . La leggenda ...

Figc - Del Piero - Gullit - Conti e Bagnoli entrano nella hall of fame : Sarà la splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze ad ospitare lunedì 9 aprile alle ore 15.30 la cerimonia di premiazione della ‘hall of fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Questi i vincitori della ...

Del Piero - Gullit - Conti e Bagnoli entrano nella Hall of Fame della Figc : Sarà la splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ad ospitare la cerimonia di premiazione della ‘Hall of Fame del calcio italiano’ L'articolo Del Piero, Gullit, Conti e Bagnoli entrano nella Hall of Fame della Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Del Piero - Gullit - Conti e Bagnoli entrano nella Fall of Fame della Figc : Sarà la splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ad ospitare la cerimonia di premiazione della ‘Hall of Fame del calcio italiano’ L'articolo Del Piero, Gullit, Conti e Bagnoli entrano nella Fall of Fame della Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Da Del Piero alla finale di Cardiff - i precedenti di Juve-Real : Stasera a L'Originale , Sky Sport 1 HD, in collegamento Alex Del Piero, a partire dalle 22.40. Interviste post gara in diretta dallo Juventus Stadium

Del Piero su Juventus-Real Madrid : 'Gol al Bernabeu è sogno di tutti. Zidane giocatore? Un artista del calcio' : ... in chiaro su Canale 20? Come vedere la partita, oggi 3 aprile Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta TV e streaming live gratis, oggi 03/04 Juventus-Real Madrid probabili formazioni: out Pjanic,...

Del Piero ospite a L'Originale : i suoi gol più belli contro il Real Madrid : Del Piero stasera sarà ospite a L'Originale , Sky Sport 1 HD, a partire dalle 22.40 per analizzare la gara d'andata dei quarti tra Juve e Real Madrid

Piero Della Francesca matematico : SANSEPOLCRO , AREZZO, , 23 MAR - Piero della Francesca raffinato pittore ma anche eminente matematico. Proprio su quest'ultimo aspetto si incentra la mostra 'Piero della Francesca. La seduzione della ...

Sansepolcro - la sorpresa di Piero Della Francesca : colori vivi e spettacolari : L'opera che celebra la vittoria di Cristo, metafora della luce del mondo, sulla morte ha di nuovo la trasparenza originaria dei colori e della luce originali. Cecilia Frosinini, la storica dell'arte ...