Degrado e atti vandalici | i City Angels arrivano alla Clementina

Roma. Piccolo : stadio Flaminio verte nel Degrado per inattività Raggi : Roma – Piccolo: stadio Flaminio verte nel degrado per colpa dell’immobilismo Raggi Roma – Questo il comunicato della consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo sulla... L'articolo Roma. Piccolo: stadio Flaminio verte nel degrado per inattività Raggi su Roma Daily News.