Debutto esilarante per New Girl 7 | tra feste folli e proposte di matrimonio mancate la

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il primo episodio di New7, ultima stagione della comedy Fox con protagonista Zoey Deschanel, promette benissimo in vista dell'addio al pubblico. Le premesse per un'ottima stagione ci sono tutte, visto che questa première sembra riportare la serie alle origini: tante scene corali, comicità demenziale mae molte novità da spendere sul fronte della trama. Con questi ingredienti Newha dato il via alla sua stagione finale, che durerà soltanto 8 episodi.La première parte subito prendendosi gioco del pubblico di Newin ben tre momenti: il primo è la scena di apertura in cui Jess esce dall'ascensore (lo stesso in cui baciava Nick al termine della sesta stagione) baciando un altro, che poi si rivela il fidanzato di Merle, il secondo è la scena in cui Cece sembra essere a letto con Winston, ma solo per rigirare il materasso ed impedire che lo faccia Aly, ormai in ...