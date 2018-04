Deborah Xhako canta River alle Blind Auditions | dall’Albania per inseguire il sogno della

optimaitalia

(Di giovedì 12 aprile 2018)a The Voice Of Italy: giovedì 12 aprile è andato in onda su Rai Due il quarto appuntamento con le.Ventenne dalla provincia di Roma ha portatosul palco di The Voice Of Italy: con la sua esibizione, ha conquistato la fiducia e i complimenti di tutti i coach del talent show! Ai microfoni di The Voice,si presenta come una ragazza appassionata, che dopo gli studi al liceo si è presa del tempo per dedicarsi ala musica, con il supportosua famiglia., cognome di origine albanese, ha elogiato la propria famiglia, che ha fatto tanti sacrifici e superato molte difficoltà per raggiungere questo obiettivo.Per, un poker di Sì a The Voice Of Italy: il primo coach a girarsi e J-Ax: "Sono contento che tu non abbia stravolto questo pezzo, perché non avrebbe funzionato. Sei riuscita bene a possederlo", ha ...