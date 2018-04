Debiti | così gli americani tornano a saltare le rate Dalle carte di credito ai prestiti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 aprile 2018) “Un debito elevato rende i governi, le aziende e le famiglie più vulnerabili a una stretta delle condizioni finanziarie”, ha tuonato nei giorni scorsi il numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, lanciando l’allarme per un debito, pubblico e privato, che a livello globale ha raggiunto la quota record di 164.000 miliardi di dollari. Oltreoceano dovrebbero ben saperlo: di troppo debito nel 2008 il sistema finanziario statunitense ha rischiato di morire. Con l’aiuto di Stato e contribuenti la sbornia è stata smaltita. Il vizio invece è rimasto. Ora come allora il ricorso ai finanziamenti continua ad essere l’unico modo attraverso cui un numero crescente di famiglie riesce a sostenere i propri standard di vita. Non ci sono tempeste perfette all’orizzonte come quella dei mutui subprime ma tanti piccoli temporali che vanno formandosi e che per ora coinvolgono le ...