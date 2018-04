De Zerbi - non ho alzato bandiera bianca : ANSA, - BENEVENTO, 12 APR - "Non penso che a Sassuolo gli stimoli saranno inferiori rispetto a quelli visti con la Juventus. Dobbiamo cercare di vincere perché probabilmente abbiamo raccolto tante ...

Serie A - De Zerbi : «Il Benevento non alza bandiera bianca» : Benevento - Sassuolo-Benevento si avvicina. Roberto De Zerbi presenta così la prossima partita: 'In queste ultime sette partite dobbiamo continuare a far risaltare la dignità di una squadra, di una ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Stagione sfortunata - non meritiamo l'ultimo posto» : Benevento - Dopo la sconfitta del Benevento contro la Juventus De Zerbi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Oggi abbiamo avuto difficoltà nel superare la pressione dei giocatori bianconeri. La gara è stata decisa da due rigori e due conclusioni all'incrocio dei pali da parte di due campioni". Il ...

Luca Vismara eliminato! Fuori da Amici 17 serale/ Rudy Zerbi "vince" ma il pubblico : "Non sei stato capito" : Luca Vismara non ammesso al serale di Amici 17! Il cantante non è riuscito a conquistare una felpa verde ma saluta fan e compagni con una dedica speciale(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:38:00 GMT)

Serie A Benevento - De Zerbi : «Contro la Lazio non vogliamo essere vittime» : Benevento - Roberto De Zerbi, a pochi giorni da Lazio-Benevento, mette le mani avanti e il focus sulla questione Var: "Lo dico prima dato che la Lazio ha avuto problemi con il Var: non vorrei che ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Salvezza? Non è ancora finita» : Benevento - Il Benevento si è fatto rimontare nel finale, perdendo 1-2 contro il Cagliari. Secondo l'allenatore dei campani Roberto De Zerbi la lotta salvezza non è ancora compromessa: "A bbiamo ...

Amici 2018 verso il serale / Zic fuori? Le parole di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco non lasciano speranze… : Amici 17 verso il serale 2018: Zic non accederà alla fase finale del programma? Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco chiariscono ancora una volta il suo punto di vista ma lui si sfoga...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:12:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 6 marzo. Zic non ne può più di Zerbi e Di Francesco : «Basta - mi sono rotto il ca*zo» : Zic - Amici 2018 Continuano le lezioni nella scuola di Amici 2018, così come i confronti e gli scontri. Mentre Irama conosce i suoi sfidanti e il ballerino Luca si sfoga perché soffre per esibirsi poco, Zic inizia a sentire la pressione di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. Amici 2018, Zic non ne può più Nell’ultimo speciale di sabato Zic, nella sfida tra inediti contro Irama, non ha preso alcun punto dai professori, mentre il suo brano ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Verona? Non sarà una passeggiata» : Benevento - " Gara un po' più importante delle altre. Cercheremo di interpretarla bene, al di là della disposizione tattica e dei giocatori in campo" . Così il tecnico del Benevento , De Zerbi , prima ...

Nicole Vergani/ Amici 17 - lacrime e scontro con Rudy Zerbi : "Sui social non sei timida - ci prendi in giro?" : Rudy Zerbi affronta Nicole Vergani rea di parlare di timidezza e insicurezza ma solo sul palco visto che sui social sembra una modella. Si parlerà nella diretta di Amici 17 del duro scontro?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:30:00 GMT)

“Lui è mio padre”. Rudy Zerbi confessione choc da Silvia Toffanin. Parole che hanno provocato un vero e proprio terremoto - l’uomo in questione infatti non è uno dei volti più conosciuti e noti della televisione : Rudy Zerbi come non l’avevamo mai visto. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, si è lasciato andare a delle confessioni sulla sua vita privata rimaste finora sepolte. Personali e delicate al punto da lasciare attonita anche la conduttrice che non ha potuto far a meno di commuoversi. Rudy infatti ha parlato del padre, un padre biologico conosciuto solo a 30 anni quando ha saputo che era Davide Mengacci: «E’ stato un colpo pazzesco scoprire ...

Rudy Zerbi : "Ho perdonato Davide Mengacci. Ma per me non è lui il mio papà" : 'Ho passato momenti di grande rabbia, poi l'ho perdonato' . Rudy Zerbi ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci quando aveva trent'anni . Adesso che da quel giorno è passato un po' di tempo, ...

Rudy Zerbi : Ho perdonato Davide Mengacci. Ma per me non è lui il mio papà : "Ho passato momenti di grande rabbia, poi l’ho perdonato". Rudy Zerbi ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci quando aveva trent'anni. Adesso che da quel giorno è passato un po' di tempo, può raccontare tutto quello che ha passato. Lo ha fatto confidando a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo, di quando ha scoperto del suo padre biologico e di come Maria De Filippi lo abbia aiutato ...

“Scusate - non ce la faccio”. Lacrime in diretta per Rudy Zerbi. Deve intervenire Silvia Toffanin : la domanda purtroppo - lo ha fatto sprofondare il quel tristissimo ricordo. Cosa ha detto subito dopo : Rudy Zerbi, amatissimo volto della tv, è tornato a Verissimo per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata. Ovviamente non si è potuto fare a meno di parlare del suo quarto figlio, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre anni fa. La vicenda ha scosso profondamente Rudy (vero nome Rodolfo) che con fatica ha riaperto l’argomento in compagnia di Silvia Toffanin. Zerbi ci ha tenuto però a precisare che ora il bambino sta ...