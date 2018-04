De Meo | il presidente di Seat all' attacco | ' Vogliamo crescere ancora'

Il nuovo presidente è Federico Meo : Meo, 67 anni, padovano, laurea in Economia e commercio presso l'Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari , è iscritto all'albo dei dottori commercialisti del Circondario del Tribunale di Padova. ...

