Dazi : Confartigianato Veneto - mettono a rischio mezzo miliardo di export della regione : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - Vale sei volte in meno della Germania e cinque volte in meno degli Stati Uniti ma, con oltre mezzo miliardo di export all’anno dai settori a maggiore concentrazione di piccole e medie imprese (MPI), la Russia è comunque il quarto mercato extra UE per le merci venete. S

Export : Confartigianato Veneto - apprensione per Dazi Usa minano mercato Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Nel dettaglio dei settori di attività economica rileviamo che quelli che hanno contribuito maggiormente all’Export regionale del 2017 sono: i macchinari e apparecchiature 'non classificati altrove' che valgono da soli il 20% con 12,1 miliardi (in crescita del 4%), seguit

Export : Confartigianato Veneto - apprensione per Dazi Usa minano mercato Pmi : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - “60 miliardi di euro! E’ la cifra che nel corso del 2017 hanno quasi raggiunto le vendite di prodotti della manifattura veneta nel mondo. Una progressione costante che ha portato 10 miliardi in più in soli 5 anni (nel 2012 erano stati venduti beni per 49 miliardi). Un

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “In ogni caso – continua Bonomo – il Veneto dovrà andare avanti anche con i Dazi americani o con la Brexit. Le due situazioni influiranno non poco ma crediamo che la situazione che verrà a crearsi spingerà le imprese a puntare su innovazione, qualità e formazione ma sopra

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - “Siamo molto preoccupati. Non solo per il nuovo “fronte” aperto dal Presidente Trump nella metallurgia -e che rischia di far partire un effetto domino di sicuro impatto nel perimetro degli affari delle piccole imprese- ma per il suo sommarsi ad una Brexit che ancora no

