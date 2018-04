calcioweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Mosca, 12 apr. (AdnKronos) – Le forze siriane di Damasco hanno ildella città di Douma e di tutta la Ghouta orientale. E’ quanto ha reso noto il comandante del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria, Yuri Evtushenko, citato dalla Tass. Il funzionario ha poi ribadito che unità della polizia militare russa saranno dispiegate a Douma. Dalla fine di febbraio, più di 4mila militanti hanno lasciato la città e più di 165mila la Ghouta orientale, ha aggiunto, ricordando anche che sono stati rilasciati più di 250 ostaggi. L'articolo “Damasco hadi Douma” sembra essere il primo su CalcioWeb.