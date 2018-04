DALLA CINA Lao Xi | se Di Maio non rinuncia a Palazzo Chigi affonda M5s

Napoli - dieci bimbi non vaccinati espulsi DALLA materna : interviene la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso...

Napoli - 15 bimbi non vaccinati espulsi DALLA materna : la famiglia chiama la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso...

Napoli - bimbo non vaccinato espulso DALLA materna : la famiglia chiama la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso nonostante la consegna ...

Napoli - bimbo non vaccinato espulso DALLA materna : la famiglia chiama la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso...

Napoli città fragile : pioggia di calcinacci ?DALLA chiesa delle Carmelitane : Piovono calcinacci in via Arco Mirelli: questa mattina sono caduti dei calcinacci con dei blocchi di cemento dal cornicione della chiesa delle Carmelitane, all'altezza dell'incrocio con via...

A Catania un bambino di 10 mesi è morto di morbillo - contagiato DALLA madre non vaccinata : Un bambino di 10 mesi è morto a Catania per complicazioni respiratorie e cardiocircolatorie dovute al morbillo. Il bambino era stato ricoverato ad Acireale un paio di giorni fa ed è morto oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di The post A Catania un bambino di 10 mesi è morto di morbillo, contagiato dalla madre non vaccinata appeared first on Il Post.

Morbillo - morto un bambino di 10 mesi. Il medico : «Troppo piccolo per vaccinarsi» - contagiato DALLA madre : Morbillo killer a Catania, dove un bimbo di appena 10 mesi è morto questa mattina nell'ospedale Garibaldi, per complicanze legate proprio al Morbillo. Secondo quanto affermano i media...

Migrante Trascinata dal Treno DALLA Polizia Francese - Video : I fatti risalgono al 16 febbraio e il Video, ripreso da un gruppo di giovani, è stato reso pubblico soltanto oggi scatenando l'ira del mondo del web. This post was created with our nice and easy ...

Mentone - migrante incinta trascinata giù dal treno DALLA polizia francese : Le immagini girate per caso da tre studenti francesi stanno facendo indignare la Rete. Il video, che in una settimana ha raggiunto quasi mezzo milione di visualizzazioni, è stato realizzato a bordo di un treno fermo alla stazione Garavan a Mentone, in Francia. Le immagini descrivono l’arresto di una famiglia di migranti africani, padre bambino e mo...

Migrante incinta trascinata via dal treno DALLA polizia francese : il video choc su Facebook : Un squadra della polizia francese trascina fuori da un treno proveniente da Ventimiglia una Migrante incinta, prendendola per braccia e gambe dopo un controllo tra grida e proteste. Le violenze, riprese a febbraio da tre studenti, sono state segnalate alle autorità.Continua a leggere

Migrante incinta trascinata giù dal treno DALLA polizia francese : è polemica : Nuovo "caso Bardonecchia". In un video girato a bordo di un treno si vedono poliziotti francesi...

Mentone - migrante incinta trascinata via dal treno DALLA polizia francese : il video choc Facebook : Operazione choc della polizia francese a Mentone, in Costa Azzurra, vicino al confine tra Francia e Italia: una famiglia di migranti, lo scorso 16 febbraio, è stata arrestata dai poliziotti...

Rita DALLA Chiesa su Fabrizio Frizzi/ "Sono orgogliosa di essergli stata vicina” (Maurizio Costanzo Show) : Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show: dopo la precedente ospitata ad Amici 17, l'ex moglie di Fabrizio Frizzi lo ricorda anche nella seconda serata di oggi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:06:00 GMT)

Dazi - Trump tassa altri 1.300 prodotti importati DALLA CINA per un valore di 50 miliardi : Robot industriali, prodotti chimici, mediCinali, attrezzature per le telecomunicazioni. Un elenco di più di 1300 prodotti made in China che verranno tassati del 25 per cento, per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. È la decisione presa dall’amministrazione Trump in risposta ai Dazi su carne, frutta e vino introdotti dalle autorità cinesi soltanto pochi giorni fa. Dazi che a loro volta erano una reazione a quelli Usa su acciaio ...