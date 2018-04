Dal creatore de La Casa di Carta | la nuova serie spagnola “brutale e sexy” El

Come funziona il modello di Cambridge Analytica - spiegato Dal suo creatore : (Foto: Pixabay/Pexels) Lo scandalo Cambridge Analytica ha travolto Facebook con conseguenze che ne hanno ridimensionato il ruolo in Borsa e hanno portato il dibattito – pubblico e interno – a un livello ampio di valutazione sulla privacy, la gestione dei dati e sul modello stesso dell’infrastruttura del social network. Ora che le esplosioni costanti delle prime settimane sono diradate, resta una domanda sul caso specifico che esula ...

I Soprano - in arrivo un film prequel Dal creatore della serie : Più di dieci anni fa, oramai, si concludeva la serie Hbo I Soprano, non prima però di aver rivoluzionato in maniera fondamentale il mondo della serialità televisiva. Purtroppo pochi anni più tardi il suo protagonista James Gandolfini, grandissimo attore che interpretava il boss in analisi Tony Soprano, è morto. Ma nel cuore dei fan la speranza che quella serie potesse tornare in qualche modo non è mai scomparsa e nelle ultime ore le loro ...

Phoenix Point : il titolo sviluppato Dal creatore di XCOM si mostra in un video gameplay : Phoenix Point è il successore spirituale XCOM sviluppato dal creatore della serie Julian Gollop, il quale, con il nuovo gioco, cerca di mescolare la classica formula di XCOM con le meccaniche di Fallout.Con Phoenix Point il papà di XCOM ha deciso di tornare alle origini e lo sviluppo del titolo prosegue da circa due anni. Come segnala VG247.com, dopo un bel po' di tempo, possiamo tornare ad ammirare il gioco in azione in un nuovo video gameplay ...

It Lurks Below : Dal creatore di Diablo un action RPG con meccaniche sandbox : David Brevik, lo storico creatore di Diablo, ha recentemente annunciato It Lurks Below, un nuovo action RPG con meccaniche sandbox nel quale dovremo affrontare numerosi dungeon in 2D.Come riporta Polygon, il gioco possiederà molti degli elementi che caratterizzavano l'originale Diablo: dovremo proseguire attraverso dungeon sempre più letali e raccogliere armi ed armature sempre più potenti.It Lurks Below potrà contare inoltre su alcune ...