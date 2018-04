Da Asus ZenFone 5 a ZenFone 5 Lite tra prezzo e uscita in Italia | situazione al 12 aprile

A giudicare dai rumor - il prezzo di Asus ZenFone 5 potrebbe essere piuttosto interessante : Secondo i rumor provenienti dalla Cina, sarebbe stato svelato con un giorno di anticipo il prezzo di vendita di ASUS ZenFone 5 nel mercato taiwanese L'articolo A giudicare dai rumor, il prezzo di ASUS ZenFone 5 potrebbe essere piuttosto interessante proviene da TuttoAndroid.

Sempre attuali i problemi ghost touch su Asus ZenFone 3 : alcune precisazioni : Da un po' di tempo a questa parte si parla anche a proposito di Asus Zenfone 3 di possibile problemi legati al ghost touch. Possibile, dunque, che il touch del vostro smartphone e poi in generale il sensore di prossimità del device possano procurare dei disagi, esattamente come abbiamo avuto modo di riscontrare in questi ultimi due anni con il suo predecessore. In svariati casi, anche su queste pagine, ci siamo infatti trovati nella condizione ...

Rifioritura Asus ZenFone 5 : prezzo molto appetibile - ritorno al passato? : Le prime indicazioni su quello che potrebbe essere il prezzo ufficiale di ASUS Zenfone 5 (ZE620KL) arrivano dalla Russia, dove il costo del top di gamma taiwanese è stato ufficializzato sulla base di 27.990 rubli, che al cambio attuale si tramutano in circa 360 euro. Ammesso e non concesso possano esserci degli aumenti nella conversione (l'Italia è campione di rincari per effetto della pressione fiscale esercitata entro i nostri confini), ...

Possibili problemi per Asus ZenFone 3 sui tempi di ricarica della batteria : le soluzioni : Cominciano ad emergere nuove segnalazioni di malcontento da parte di utenti in possesso di un Asus ZenFone 3, puntualmente in riferimento agli utenti che hanno avuto modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver affrontato la questione inerente la durata della batteria, in parte risolto dal rilascio di una nuova versione di Messaggi Android (in precedenza un bug determinava elevati consumi a parità di ...

Con un post su Twitter ASUS ha confermato che l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per ASUS ZenFone 3 Laser e ASUS ZenFone 3 Zoom è stato rinviato

Problemi aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Laser e Zoom - ancora 2 mesi di attesa : A quando l'aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Laser e Zoom? La domanda è imperante tra i possessori dei due modelli dopo che la variante standard ZenFone 3 ha ricevuto Android 8.0 già ad inizio anno. purtroppo per gli esemplari "secondari" di due anni fa, fino a questo momento, il salto in avanti rispetto a Nougat è stato negato e da quanto apprendiamo dalla viva voce dell'azienda, la distribuzione pubblica del firmware tanto atteso purtroppo ...

Novità sulla batteria per Asus ZenFone 3? Messaggi Android riceve un aggiornamento : Il destino dell'Asus ZenFone 3 e di un'app come Messaggi Android da un po' di tempo a questa parte è intrecciato, in quanto gli aggiornamenti automatici di quest'ultima dopo l'arrivo sulla scena di Android Oreo ha determinato una minore durata della batteria per il device, come del resto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine. Nemmeno l'ultima patch 44 ha migliorato la situazione, visto che in tanti hanno deciso di tenere ...

Passaggio gratuito da ZenFone 2 ad Asus ZenFone 3 : guida allo sblocco degli aggiornamenti : Sono sempre più frequenti i casi di utenti che, in possesso di un Asus ZenFone 2, si sono rivolti all'assistenza per ottenere supporto sul device in garanzia, ottenendo come risposta un Asus ZenFone 3 nuovo di zecca. Da tempo segnaliamo il trend sulle nostre pagine, ricordando a tutti di non farsi illusioni e che ogni caso viene valutato in modo specifico dalla divisione italiana. Insomma, a seconda della problematica registrata avrete più o ...

Lo strano caso dell’Asus ZenFone 4 : arriva l’aggiornamento 99 - che fine ha fatto Oreo? : Si sta creando un vero e proprio caso attorno al cosiddetto Asus ZenFone 4. Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di toccare con mano le prime segnalazioni sul fronte dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per alcuni membri di questa famiglia, come riportato su OptiMagazine, ma per il modello "base" di questa famiglia ancora non si sono avute notizie in merito. Nonostante si tratti del device che a conti fatti ha totalizzato più ...

Asus ZenFone 3 Deluxe ZS550KL si aggiorna ad Android 8.0 Oreo : Buone notizie per i possessori di ASUS ZenFone 3 Deluxe: il produttore ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo

Dal 26 marzo l’Asus ZenFone 3 Deluxe con aggiornamento Oreo : tutti i dettagli : Appuntamento fondamentale quello di oggi 26 marzo per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 3 Deluxe in questi anni. Mantenendo la parola data pochi giorni fa tramite alcuni vertici aziendali (come del resto vi avevamo riportato prontamente sulle nostre pagine), il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo anche per questo prodotto. In questo modo, dunque, si è data finalmente ...

Asus ZenFone 5 Lite presto in Italia : prezzo e disponibilità : E’ stata annunciato quando il nuovo Asus Zenfone 5 Lite sarà commercializzato anche in Italia e il suo prezzo di listino: i dettagli.Dopo l’annuncio della nuova gamma Zenfone 5 2018 avvenuta durante il MWC 2018 di fine febbraio 2018, oggi Asus ha confermato che lo Zenfone 5 Lite arriverà molto presto anche in Italia.Asus Zenfone 5 Lite: disponibilità e prezzo di listino in ItaliaIl dispositivo infatti dovrebbe iniziare la ...

Da Asus ZenFone 2 a ZenFone 3 gratis : suggerimenti in caso di problemi a fine marzo : C'è un trend che riguarda i possessori di un Asus ZenFone 2 molto gradito al pubblico e che a quanto pare va avanti da alcuni mesi, in riferimento a coloro che sono costretti a rivolgersi all'assistenza sotto la copertura della garanzia. Come riportato a suo tempo, infatti, sempre più spesso assistiamo la divisione italiana restituire un vero e proprio omaggio a sorpresa agli utenti vittime di problemi non legati a loro mancanze, essendoci ...

"Con ASUS la Pasqua è Tech!" : Asus ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie Pro in offerta : ASUS ZenFone 4 Selfie Pro e ASUS ZenFone 4 Max sono in offerta fino al 3 aprile (salvo esaurimento scorte) con la promozione "Con ASUS la Pasqua è tech!": ecco i link per l'acquisto presso lo shop ufficiale online di ASUS.