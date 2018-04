Cristiano Ronaldo-Buffon | quell' abbraccio dopo Real-Juve che vale più di mille parole

Champions League - Cristiano Ronaldo chiede scusa a Buffon : ROMA - I bianconeri escono a testa alta dal ritorno dei quarti di Champions League contro il Real Madrid . La Juve sfiora la rimonta con il 3-0 fino al 93' sul rigore di Ronaldo che costa l'espulsione ...

Cristiano Ronaldo : 'Non capisco le proteste della Juve - quello è rigore' : 'Non capisco le proteste della Juventus, Lucas è stato atterrato da dietro, se non è rigore è gol': così Cristiano Ronaldo commenta l'episodio che ha deciso la sfida con i bianconeri. 'Abbiamo ...

Cristiano Ronaldo : "Il rigore c'era. Non capisco le proteste della Juve" : Cristiano Ronaldo, l'eroe del Bernabeu che con un rigore all'ultimo minuto ha eliminato la Juve, non ci sta. Lui non capisce le proteste juventine: "Lucas è stato atterrato da dietro. Il penalty è ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - i bianconeri sfiorano la rimonta in Champions League : decide un discusso rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sfiorato l’impresa contro il Real Madrid, ha accarezzato il sogno della rimonta ma tutto è sfumato negli ultimi secondi. I bianconeri hanno sconfitto il Real Madrid per 3-1 ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata: i galacticos volano in semifinale di Champions League, i bianconeri tornano a casa a testa alta dopo aver fatto tremare i Campioni d’Europa in un gremito Santiago Bernabeu. I Campioni ...

Cristiano Ronaldo fa 150 in Champions League : ... qualificazioni comprese, : 29 Record di gol nelle qualificazioni a UEFA EURO e alla Coppa del Mondo FIFA: 50 Record di presenze nel Portogallo: 147 Record di gol con il Portogallo: 79 Capocannonieri ...

Cristiano Ronaldo - incredibile : anche il figlio segna così [VIDEO] : Cristiano Ronaldo, anche il figlio segna così. Il portoghese sta attraversando un momento incredibile, l’attaccante ha trascinato i Blancos nella gara d’andata contro il bianconeri ed adesso si prepara per la gara di ritorno con l’obiettivo di staccare il pass per la semifinale, importante anche nel derby contro l’Atletico che aveva aperto le marcature, 1-1 il risultato finale. Nel frattempo anche il figlio di CR7 ...

Rovesciata Cristiano Ronaldo - CR7 l’ha fatto ancora! [VIDEO] : Rovesciata Cristiano Ronaldo, il portoghese continua a trascinare i Blancos. Partita fantastica per il calciatore contro la Juventus in Champions League e qualificazione ipotecata in semifinale. Oggi altra ottima prestazione e gol nel derby contro l’Atletico. Rovesciata da sogno contro i bianconeri e CR7 ha deciso di ripetersi anche in allenamento, altro gesto tecnico clamoroso che ha fatto impazzire tutti. Rovesciata Cristiano Ronaldo, ...

Liga - Real Madrid-Atletico Madrid 1-1 : Griezmann risponde a Cristiano Ronaldo : TORINO - Botta e risposta nella ripresa e un punto per uno nel derby di Madrid , con il Barcellona sempre più vicino al titolo pronto a festeggiare tra le due 'litiganti'. Al 53' avanti il Real ...

Real Madrid-Atletico 1-1 - Cristiano Ronaldo-Griezmann : che botta e risposta [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Cristiano Ronaldo continua a stupire : il portoghese ha un'età biologica di 23 anni : Non ci troviamo di fronte alla storia di Benjamin Button, ma semplicemente davanti a un uomo in grado di controllare il proprio fisico come pochi altri al mondo. La sua massa grassa è del 7% , mentre ...

Cristiano Ronaldo verso l'accordo con il fisco : dovrà pagare 30 milioni : TORINO - Cristiano Ronaldo e l' Agenzia delle Entrate spagnole stanno per arrivare ad un accordo che eviterà al fuoriclasse portoghese del Real Madrid il rischio di finire in carcere per evasione ...

Standing ovation mondiale per Cristiano Ronaldo Video : Applaudita in tutto il mondo, da Torino a Lampedusa, da Tokio a Mosca, da Detroit a Pechino, da San Paolo a Caracas. La #rovesciata di #Cristiano Ronaldo, all'Allianz stadium di Torino, ha fatto il giro del pianeta, in diretta, in differita, on line, via social e con ogni mezzo. Un gesto tecnico apprezzato ovunque, al di la' della fede calcistica. Un'esecuzione da manuale del calcio [Video] - da far schizzare in piedi anche i più disincantati - ...