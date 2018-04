Crisi in Siria | Gentiloni | “Italia non partecipa ad azioni militari”

E Gentiloni governa la Crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Consultazioni - Crisi siriana impone accelerazione. Pd - Martina 'Chi vuole alleanze lo dica' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. Il gruppo Autonomie. Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del Senato: '...

Crisi Siria irrompe sulle consultazioni : accelerare governo : Roma, 12 apr. , askanews, La Crisi Siriana irrompe nelle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo e tutti i gruppi la pongono al centro dei colloqui con il presidente della Repubblica, ...

Carlo Freccero : 'La Crisi siriana può portarci a un governo istituzionale - ci sono già i segnali' : 'La crisi siriana può diventare pretesto per un governo istituzionale , un governo di tutti. Ci sono segnali Si approfitta per fare un governo di unità nazionale '. Carlo Freccero , ospite di Myrta ...

Crisi Siria - Mosca : “Da oggi a Douma polizia militare russa” : Crisi Siria, Mosca: “Da oggi a Douma polizia militare russa” La Casa Bianca conferma la telefonata tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Rimaniamo in stretto contatto sulla situazione” Continua a leggere

Crisi siriana : la politica italiana si spacca : Lega e Pd si scontrano. Salvini sente puzza di guerra nascosta sotto le fake news. Tutte le forze politiche chiedono a Gentiloni di riferire in Parlamento -

L'escalation della Crisi in Siria ostacolo imprevisto sulla trattativa fra Lega e M5S : Mattarella verificherà se le posizioni dei due leader sono compatibili La trattativa M5S-Lega sembra bene avviata, ma rischia di annegare nel primo grande bagno di realismo: il dramma Siriano. Di Maio ...

L'Europa può avere un ruolo chiave nella Crisi siriana. Basta volerlo : ...gli Stati Uniti a rivedere la posizione di disimpegno mantenuta finora da Trump e allenterebbe il legame esclusivo ed a volte pericoloso con l'attuale governo israeliano e anche con parte del mondo ...

Le incognite dell’attacco Usa e gli attori della Crisi in Siria : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...

La questione Siriana apre una grave Crisi dell’Onu : La questione Siriana rischia di aprire il declino definitivo delle Nazioni Unite e della loro capacità di fare rispettare le proprie risoluzioni nonché in questo caso di riaffermare la propria capacità di verifica e controllo nell'uso di armi chimiche.Mentre un mese fa il Consiglio di Sicurezza (CdS) si dimostrò unito dinnanzi a questa immane tragedia di una guerra che ha causato quasi 500.000 vittime votando ...