Costruzioni | Cgil | ripresina lenta e contradditoria

meteoweb.eu

: Costruzioni, Fillea Cgil: in 10 anni ristrutturazioni dal 16% al 40,7% - LucaRemax : Costruzioni, Fillea Cgil: in 10 anni ristrutturazioni dal 16% al 40,7% - CgilFirenze : Il presidio di martedì scorso dei lavoratori della Donatello Costruzioni (28 dipendenti a rischio), con intervista… - filleacgil : RT @cgiltoscana: Donatello Costruzioni, rischio 28 licenziamenti: stamani presidio a Prato davanti alla sede dell’azienda con lavoratori e… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Timida,, contraddittoria: così appare la ‘’ che sta segnando l’uscita dal tunnel della crisi del settore delle. A indicarlo sono state oggi Filleae Fondazione Di Vittorio, presentando a Roma il II Rapporto sull’andamento dellein Italia, un settore che rappresenta nel 2017 il 9,6% del Pil, circa 1 milione e 300 mila occupati e il 46% di tutti gli investimenti in conto capitale del Paese. Nel 2017 tornano a crescere gli investimenti e risalgono gli indici di produzione per i settori collegati, l’indice dei permessi di costruire ed il mercato immobiliare. Tornano anche a crescere il margine operativo lordo delle imprese e la loro redditività (+5%). Regina di questa ‘’ è senza dubbio la spesa per la riqualificazione del patrimonio abitativo, grazie alle ...