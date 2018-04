Così Salvini e Di Maio puntano a mettere Berlusconi nell’angolo  

“I piselli…”. Elisa Isoardi fa impazzire Instagram. Dopo le recenti polemiche - Lady Salvini se ne esce Così - senza filtri. Ovviamente - si scatena il finimondo. La regina indiscussa dei social : Mi sa tanto che Elisa Isoardi c’ha preso gusto davvero. La bella giornalista, compagna di Matteo Salvini, in queste ultime settimane si sta trasformando in star assoluta dei social italiani, sfoderando un’ironia che in molti probabilmente non si sarebbero mai aspettati da lei. E rispondendo con risate su risate alle critiche di chi, Dopo quelle uscite pubbliche in cui diceva di voler stare in disparte per lasciare le luci ...

M5S : Così Salvini si mette all'angolo : 19.29 "Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l'Italia con Berlusconi". E' questo, secondo quanto riporta l'Ansa, il commento che filtra dai vertici M5S sulla decisione - accolta da Giorgia Meloni e Berlusconi - del leader della Lega di andare al Colle con un'unica delegazione del cendestra. "Salvini -si spiega dai vertici dei Cinque Stelle- ha compiuto oggi una mossa con cui ha messo se stesso e tutto il centodestra ...

Salvini e Berlusconi ai ferri corti : «Così Silvio fuori dai giochi»| : L’ex premier non vuole farsi umiliare e teme che il leader dei padani abbia già in tasca un’intesa concordata con i grillini che lo scavalchi

Salvini e Berlusconi ai ferri corti. Il leghista : Così Silvio fuori dai giochi : «Berlusconi si sta mettendo fuori dai giochi. Non erano questi gli accordi su cosa dire alle consultazioni». Matteo Salvini è furioso con Silvio Berlusconi: «Capisco la sua reazione agli atteggiamenti e ai veti di Luigi Di Maio ma in questo modo, chiudendo in maniera così netta ai 5Stelle, rende tutto più complicato. Pensa di favorire un’apertura d...

Amendola e gli elogi a Salvini - Grasso lo attacca : "Sinistra creativa". E lui risponde Così : Scatta la querelle tra Claudio Amendola e Aldo Grasso, dopo una frase dell'attore romano, in passato elettore della sinistra, di apprezzamento per Matteo Salvini a L'aria che tira su...

#Corrrierelive - Margherita Buy : «Salvini è stato abile - ma a me fa paura chi fa politica Così» : «Da piccola avrei voluto fare la tennista. Anche se, devo ammetterlo, sul campo ero una mezza schiappa». Margherita Buy confessa il sogno di fare la sportiva: «Non so dire poi come iniziai la carriera ...

"O un governo o si vota Così". Salvini chiude a modifiche al Rosatellum - ma fu lui a dire : "Basta una settimana per cambiarlo" : Matteo Salvini ha cambiato idea sulla possibilità di modificare la legge elettorale prima di tornare al voto, nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo parlamentare per sostenere un governo. Parlando a Radio 105 il leader del Carroccio ha bocciato l'idea di cambiare il Rosatellum: "Non ci sto a tirare a campare per un anno: discutere per un anno di legge elettorale sarebbe devastante. O parte un governo o si va subito al ...

Duello Lega-M5s per il ruolo di premier. Di Maio : 'l'incarico a me - abbiamo il 32%'. Salvini : 'niente veti - Così salta tutto' : E' scontro per la formazione del governo e sul nome di chi deve andare a Palazzo Chigi. Previsto la prossima settimana l'incontro fra il capo politico del M5s e il leader della Lega -

Governo - Di Maio : «Io premier - non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - Così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».

