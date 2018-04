Cosa vedere ad Arona | perla piemontese del Lago Maggiore

Di Maio : vedere ora Salvini per Cosa? Aspetto tutto il Pd : Roma, 10 apr. , askanews, 'La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 6 aprile : A QUIET PLACE di e con John Krasinski. Con Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe. Usa 2018. Durata 95’. Voto: 4/5 (DT) Stay silent, stay alive. Nel 2020, in una cittadina imprecisata della provincia americana completamente disabitata tre bambini e una coppia di adulti si muovono scalzi tra le corsie di un supermarket devastato. Un pannello nero recita “giorno 89”. Tutti camminano senza provocare alcun rumore, mentre la parola è bandita a ...

La Paz - Cosa vedere nella capitale della Bolivia : Anche in questo caso si tratta di finzione, ma gli spettacoli attirano folle di spettatori divertiti. Per rilassarvi un po' dopo tanto sfrenato movimento, nei dintorni di Sopocachi potete fare un ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non vedere nel weekend di Pasqua : READY PLAYER ONE di Steven Spielberg. Con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance. Usa 2018. Durata: 140’. Voto: 4/5 (DT) Anno 2045, Columbus, Ohio. Il pianeta Terra non se la passa benissimo, mentre lo svago che coinvolge ogni abitante del pianeta è il gioco virtuale Oasis creato dal genio nerd, appena morto, James Hallyday. Quest’ultimo prima di andarsene ha dichiarato ai quattro venti l’esistenza di un Easter egg, ovvero un segreto del gioco ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e cosa no nel weekend : da Foxtrot a Pacific Rim : Foxtrot di Samuel Maoz. Con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Israele/Germania/Francia/ Svizzera 2017. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (AMP) Arance e soldati morti. Una sintesi che vale un Paese osservato dal talento di un grande regista israeliano, qui alla sua seconda prova otto anni dopo l’esordio Lebanon trionfatore a Venezia 2009. Foxtrot, noto ballo americano a quattro tempi, è ciò che fornisce struttura e metafora all’omonimo dramma ...

Una intelligenza artificiale legge le espressioni facciali di Mario Draghi per prevedere Cosa deciderà : Due ricercatori giapponesi hanno analizzato le espressioni di Mario Draghi per predire cambiamenti imminenti nella politica monetaria europea

Una intelligenza artificiale legge le espressioni facciali di Mario Draghi per prevedere Cosa deciderà : (Foto: LaPress) Politici e amministratori, occhio alla mimica facciale. Se anche pensate di avere una perfetta poker face, le intelligenze artificiali potrebbero contraddirvi. È il presupposto da cui sono partiti due ricercatori giapponesi, Yoshiyuki Suimon e Daichi Isami, che con un software Microsoft (Emotion Api) hanno analizzato le espressioni facciali del governatore della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi durante le conferenze ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 16 marzo : RACHEL di Roger Michell Con Rachel Wiesz, Sam Claflin, Pierfrancesco Favino. Usa 2017. Durata: 106’ Voto 3/5 (DT) Ottocento inglese, campagna della Cornovaglia. Philip, giovane orfano ed erede di un ricco patrimonio e di una grande tenuta rurale, vede partire il suo caro tutore/cugino Ambrose per Firenze. Là l’uomo incontra un’altra cugina, Rachel: se ne innamora, la sposa, ma presto s’ammala e spedisce lettere a Philip dove gli scrive di ...

Cosa vedere alla Milano Digital Week : il programma e gli eventi più attesi : Sta per iniziare la prima edizione della Milano Digital Week, quattro giorni con più di 400 appuntamenti in tutta la città dedicati alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il Digitale. Dal 15 al 18 marzo, tante realtà milanesi si racconteranno, aprendo le porte e mostrando il proprio know how agli addetti ai lavori ma anche a cittadini e a studenti. Sarà un’occasione per comprendere un mondo frammentato ma connesso ...

Quanto costa fare un viaggio a L'isola dei famosi? Ecco Cosa vedere e dove alloggiare in Honduras : Vediamo tutti i giorni in tv le spiagge bianche e il mare cristallino dell'Honduras ma Quanto costa fare un viaggio a Cayos Cochinos? Ecco i posti da vedere e dove alloggiare in Honduras CI SIETE MAI ...

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualCosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualCosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

Film in uscita - Cosa vedere e cosa non nel weekend del 10 e 11 marzo : RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine. Con Timothy Spall, Imelda Staunton, Celia Imre. Gran Bretagna 2017. Durata 111’. Voto 3,5/5 (DT) L’inglesissima e alto borghese Sandra, dopo 35 anni di formale matrimonio scopre che l’affettato marito ha una relazione con un’altra. Sarà la sorella Bif, sessantenne single e “alternativa”, canne da fumare sempre pronte nel cassetto, ad ospitarla e ad offrirle un paio di stimoli inattesi: un gruppo di ...

