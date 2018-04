Cosa non va nella vostra tv

Juventus - ex Ravanelli a ISP : 'Ero al Bernabéu - anche per i tifosi del Real Madrid non era rigore. Ronaldo simula - Messi è un'altra Cosa' - : Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...

“Facebook a pagamento”. Calmi : non tutto così. Altra polemica per il social. Gli utenti già sbuffano - ma ecco di Cosa si parla : La possibilità esiste. Facebook potrebbe sviluppare in futuro una versione pagamento. Finanziandosi con la pubblicità mirata, il popolarissimo social network è sempre stato gratuito. Ora però, dopo lo scandalo Cambridge Analytica sui profili ‘bucati’, qualcosa potrebbe cambiare. E’ stato lo stesso fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, come si legge sul sito d’informazione tecnologica americano ‘The ...

“Non fatelo o addio iPhone”. Panico tra gli utenti dopo le tante segnalazioni di un guasto capace di mandare al manicomio anche il più paziente di noi. A Cosa fare attenzione - se volete evitare (grossi) guai : Un aggiornamento che ha portato con sé delle nuove funzionalità ma, tra lo stupore degli utenti che si erano affrettati a scaricarlo, anche dei problemi non da poco che soltanto nelle ultime ore stanno iniziando a venire a galla. Di cosa stiamo parlando? Delle ultime novità sul fronte dei dispositivi Apple, per la precisione con la modifica iOS 11.3 che sta dando non pochi grattacapi ai possessori dell’iPhone 8. Nello specifico, ...

Non Ho La Funzione Ritratto Su Instagram : Cosa Fare? : Non riesci a fare i Ritratti su Instagram? Il Ritratto su Instagram non appare? “Non ho Ritratto su Instagram”: vediamo come risolvere il problema e come ottenere la nuova Funzione per lo sfondo sfocato (bokeh) Non riesco a fare i Ritratti su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi […]

“Peccato…”. Tristezza infinita a L’Eredità. Il concorrente si porta a casa un bel “malloppo” ma - davanti a tutti - rivela “quella” Cosa che lo amareggia molto. Carlo Conti non sa come consolarlo : Lo spettacolo Continua. Lo spettacolo de L’Eredità, intendiamo. Perché il programma va avanti nonostante il conduttore “originale” – Fabrizio Frizzi – sia venuto a mancare. Fabrizio Frizzi è morto a Roma, il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Il conduttore, come si è venuto a sapere solo dopo la sua morte, aveva dei tumori inoperabili e sapeva che sarebbe morto a breve. Ovviamente, però, aveva tenuto tutto per sé e non aveva detto ...

Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci vuole lasciare il programma : “Non mi è mai capitata una Cosa così” : Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci vuole lasciare il programma, Raimondo Todaro non commenta sui social. Ancora niente prove per la coppia in vista della prossima puntata.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:55:00 GMT)

“Autostrade deve rimuovere tutti i tutor”. Sentenza choc per la società che gestisce l’intera rete italiana. La magistratura ha deciso - la replica non si è fatta attendere. Intanto in rete esultano gli automobilisti. Cosa c’è dietro : A una notizia così non si dovrebbe esultare, ma è di fatto quello che sta accadendo in rete. Premesso che la sicurezza stradale è fondamentale e va fatto di tutto per promuoverla, ecco arrivare una strana novità per tutti gli automobilisti. Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i “Tutor”, il sistema di rilevamento della velocità. E quando diciamo “tutti”, intendiamo proprio tutti quelli esistenti sulla ...

Alcoa - Camusso boccia la proposta di Calenda : “Non si capisce Cosa sia” : La proposta del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, di una partecipazione dei lavoratori di Alcoa nella...

Cosa ha detto Xi per convincere che la globalizzazione non ha alternative : 'L'atteggiamento di Trump sulla guerra commerciale tra Cina e Stati Unti è ancora vago', scrive il giornale, spesso espressione di voci oltranziste sui temi di politica estera. Messaggi diversi sono ...

Il bimbo ha le guance rosse? Cosa vuol dire. Non è proprio normale - o meglio - non lo è sempre. Ecco di Cosa potrebbe soffrire e quando è bene rivolgersi al pediatra : Hai notato che ultimamente tuo figlio ha sempre le guance rosse? Con il numero di casi di scarlattina che è aumentato in modo esponenziale, è ovvio che ci sia allarmismo e che anche la tua preoccupazione sia cresciuta. Iniziamo con il dire che un certo rossore sulle guance non è per forza il sintomo di scarlattina ma può essere collegato anche ad altro. Per esempio può essere collegata a quella che in inglese chiamano “Slapped cheek syndrome” e ...

“Non me la sento”. Giò Giò - che combini? Ballando con la stelle - adesso cambia tutto. Le parole di Giovanni Ciacci - attaccato fin dalla prima puntata - non lasciano spazio a interpretazioni. E ora Milly Cosa farà? : Terremoto in arrivo a Ballando con le stelle. Sembra infatti non ci siano più dubbi su quello che accadrà nella prossima puntata. Sui social i fan hanno fatto già sentire la propria intenzione e Milly Carlucci si troverà tra le mani una bella patata bollente. La conduttrice, fresca di vittoria nella battaglia degli ascolti di sabato contro Amici di Maria De Filippi, rischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta, volto capace di unire e ...

Governo? Non so Cosa dobbiamo sperare sotto il cielo stellato delle praterie padane : Lo scenario post elettorale non è appassionante e il racconto che ci accompagna è ripetitivo: ogni giorno che passa, riviviamo ossessivamente il giorno precedente, come ne "Il giorno della marmotta", il film di Harold Ramis del 1993.Chi ha vinto le elezioni non ha davanti una luna di miele, forse perché nessuno ha vinto abbastanza.La legge elettorale è secondo la vulgata uno degli argomenti più noiosi e meno ...

Virus su Facebook Messenger via video YouTube : Cosa non fare e quali rischi : In queste ore si sta diffondendo moltissimo un Virus su Facebook Messenger che ha le sembianze di un semplice video YouTube ma con la particolarità che questo sembrerebbe avere come protagonista proprio il malcapitato che lo riceve. Il messaggio che in molti stanno ricevendo sulla chat del social arriva da un nostro contatto che ci chiede di confermnare la presenza nella clip condivisa, tra l'altro invitandoci a vergognarci per quanto presente ...