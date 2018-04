Corto Maltese e Hugo Pratt | su Sky i segreti di un personaggio e del suo autore

Prima tv per il documentario Corto Maltese – La doppia vita di Hugo Pratt : Nel documentario Corto Maltese – La doppia vita di Hugo Pratt diretto da Thierry Thomas e in onda in Prima visione TV e in esclusiva venerdì 13 aprile alle 21.15 su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) si va alla scoperta del genio multiforme del disegnatore italiano che con il suo eroe e alter ego Corto Maltese è diventato uno dei più grandi maestri del fumetto. Hugo Pratt: una biografia in immagini Del resto Hugo Pratt non ha mai fatto ...