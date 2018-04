Coppie | la metà litiga per il troppo tempo passato online

vanityfair

(Di giovedì 12 aprile 2018) Vivere l’amore in modo connesso, sfruttando le numerose soluzioni che ci propongono i dispositivi ai quali viviamo perennemente agganciati e gli ambienti come chat e social network, porta innumerevoli vantaggi. Ma anche un sacco di problemi e sgradite conseguenze. Lo certifica una ricerca firmata da Kaspersky Lab, svolta anche interpellando utenti italiani, secondo la quale il 56% delleitaliane ha per esempio discusso a causa dell’uso eccessivo di smartphone & co. «Un fatto – spiega la nota azienda di antivirus – che dimostra come i dispositivi per essere sempre connessi possano aiutare a sentire più vicini i propri innamorati ma spesso possano rivelarsi anche causa di allontanamento, mettendo addirittura a rischio le relazioni stesse». LEGGI ANCHECoppia: 10 motivi di litigio Il primo aspetto tocca i lati positivi. Otto persone su dieci restano per esempio sempre in ...