Consultazioni | Salvini elenca priorità | Berlusconi segna col dito

Consultazioni bis - Salvini : “Non vado in Parlamento a cercare numeri a caso” : “Escludo di andare in Parlamento a cercare i voti a caso, nel segreto dell”urna”. A rivendicarlo è Matteo Salvini, dopo aver lasciato a piedi il Colle per il secondo giro di Consultazioni da Mattarella. Per Salvini serve “un governo chiaro che dice chiaramente chi c’è, d’accordo con i punti di programma ribaditi, dallo stop alla Fornero all’abbassamento delle tasse”. “Ma – ha anche ...

Berlusconi - show alle Consultazioni al Quirinale con Salvini : A un certo punto, nel bel mezzo dello show, tutti si aspettano il gesto delle corna, come nel celeberrimo vertice Ue del febbraio del 2002. Non ostentate, ma nemmeno troppo nascoste, arrivano anche ...

Consultazioni bis - Di Maio : “Salvini? Non lo capisco. Dica che vuole governissimo o voto - di cui non abbiamo paura” : “E’ chiaro che la coalizione di centrodestra è tuttora divisa, perché mentre il leader della Lega apriva al M5S, con una battutaccia nei nostri confronti Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra stesse sperando in questo momento nel Pd“. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni. “Con la Lega è inutile dire che c’è una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere ...

DIRETTA Consultazioni : DI MAIO “GOVERNO CON SALVINI O PD”/ M5s da Mattarella “Berlusconi faccia passo di lato” : DIRETTA CONSULTAZIONI per il Governo: SALVINI a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di MAIO, "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Consultazioni bis - Salvini : “Abbiamo chiesto l’incarico? No”. Meloni : “Sì - per il leader della Lega” : Contraddizioni in casa centrodestra, dopo le Consultazioni al Colle. Intercettati dai cronisti, Salvini e Meloni forniscono due versioni differenti. O meglio, opposte. “Abbiamo chiesto l’incarico? No”, taglia corto il leader della Lega. Al contrario, Meloni conferma la richiesta dell’incarico e aggiunge: “Pensiamo a Giorgetti come personalità? No, veramente lo abbiamo chiesto per Salvini“. L'articolo ...

Consultazioni - Salvini 'Centrodestra unito - premier leghista. No a veti'. E il blitz di Berlusconi gela il M5s : ROMA - La crisi siriana fa ingresso nelle Consultazioni per il governo, e impone una accelerazione. Il presidente Mattarella, negli incontri della mattinata con gruppo delle autonomie, gruppi misti e ...

Consultazioni : Salvini - M5S dia risposta positiva a sforzi capo Stato : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Responsabilità” e “una risposta positiva agli sforzi messi in atto dal capo dello Stato per arrivare a una soluzione positiva della crisi nei tempi necessari”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle Consultazioni del centrodestra al Quirinale rivolgendosi ai 5 Stelle. L'articolo Consultazioni: Salvini, M5S dia risposta positiva a sforzi capo Stato sembra essere il primo su Meteo ...

