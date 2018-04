Consultazioni | ora il Pd è pronto a vedere le carte di chi avrà l incarico

Consultazioni - Maurizio Martina si sfila dal governo : 'Restiamo in minoranza' : Il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina , si tira fuori da un possibile coinvolgimento nel governo. Dopo il secondo giro di Consultazioni al Quirinale, Martina ha ribadito l'...

LIVE Consultazioni elettorali in diretta : Mattarella incontra i partiti Video : consultazioni elettorali: Mattarella incontra i partiti LIVE #consultazioni elettorali: oggi va in scena il secondo giro, con #Mattarella che incontra i partiti - Dalle elezioni politiche del 4 marzo sono trascorsi esattamente 39 giorni e dopo oltre un mese dal voto, siamo ancora lontanissimi dalla formazione di un governo. Nella giornata di oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fara' il secondo giro di consultazioni - dopo che ...

Consultazioni - il piano di Mattarella : governo a maggio - sì all'esploratore : Sul Colle anche i segnali di fumo non passano inosservati, figurarsi i documenti vergati nero su bianco. Così l'attenzione del Quirinale si è appuntata ieri sulla nota congiunta di...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l?altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di...

Consultazioni bis - lo stallo continua : governo ancora lontano : Consultazioni, secondo round: la data è stata ufficializzata. Dopo il primo giro a vuoto della scorsa settimana, giovedì 12 e venerdì 13 aprile si svolgerà la seconda tornata di incontri al...

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le regionali - secondo giro Consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...

Terminato il primo giro di Consultazioni - cosa succede ora : tutte le prossime tappe : Dopo la fumata nera del primo giro di consultazioni al Quirinale, si prevede un nuovo round la prossima settimana. Ma gli impegni istituzionali riguardano anche il Parlamento, con elezioni, nomine e scadenze da rispettare: ecco quali saranno tutte le prossime tappe.Continua a leggere

Consultazioni - che succede ora : IL DEF - Tra le principali scadenze da tenere in considerazione c'è il Def, il Documento di economia e finanza, che va presentato entro il 10 aprile dal Consiglio dei ministri e poi, una volta ...

