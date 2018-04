Consultazioni | Martina PD | Basta con i tira e molla

Consultazioni al Quirinale. FI : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi. I 5 stelle : si faccia da parte. Martina : stop tatticismi : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni bis - il Pd non cambia linea. Martina : “Basta tatticismi. Chi ha vinto dica cosa vuole fare” : “Per noi occorre che le forze che hanno prevalso il 4 marzo smettano il tira e molla visto fin qui, con tattiche, tatticismi e personalismi e con la grande incertezza che stanno generando”. Lo ha detto Maurizio Martina , al termine delle Consultazioni al Quirinale con la delegazione Pd. Il Pd ha ribadito l’impegno a “lavorare su alcune questioni prioritarie, fondamentali per il Paese, lo abbiamo ribadito oggi con grande ...

Verso le Consultazioni - Di Maio chiama il Pd - Martina frena : 'Resta ambiguità' : La reazione dem Più morbida ma non meno ficcante la replica dell'attuale segretario reggente del Pd, Maurizio Martina : 'L'autocritica nei toni è apprezzabile, l'ambiguità politica rimane evidente. ...

Consultazioni - Renzi riunisce i suoi (senza Martina) e dice no all’incontro con Di Maio. Spunta l’ipotesi primarie subito : Al Quirinale è salito Maurizio Martina. Ma dopo l’incontro con Sergio Mattarella, a fare il punto sulle Consultazioni con i capigruppo è sempre lui: Matteo Renzi . Ufficialmente si è dimesso da segretario, ha promesso “di stare zitto due anni” e nella prima giornata a Palazzo Madama scherzava con i giornalisti: “Perché mi cercate ancora? Dovete imparare a ignorarmi“. In realtà dopo l’incontro con il capo dello ...

Consultazioni : Di Maio - subito incontri con Salvini e Martina : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “Chiederò subito un incontro con Salvini e Martina per cominciare a lavorare alla strutturazione Di questi contratti, poi dopo le prime interlocuzioni capiremo con chi c’è più convergenza sui temi e decideremo la forza politica che avremo scelto più affine a nostri temi”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine della Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni : Di Maio , subito incontri ...

Consultazioni - Martina : 'Il Pd è all'opposizione - nessuna ipotesi diversa' : 'L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino', perciò il Pd ' con coerenza, responsabilità e serietà' eserciterà l''attività istituzionale di ...

Consultazioni - Martina - Pd - : no ipotesi governo. Chi ha vinto sia responsabile : Sono scelte di natura politica". Martina spiega: "Si tratta per noi di capire se queste forze siano in grado di avanzare un'ipotesi di governo praticabile coerentemente. Lo dicano chiaramente. Si ...