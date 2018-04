Consultazioni Bis | Svp | “Dialogo con tutti ma escludo fiducia a governo Lega e M5s” Poi

Consultazioni Bis - i partiti al Quirinale : in pomeriggio Pd - centrodestra e M5S – Diretta : E’ iniziato questa mattina, a partire dalle 10, il secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo gli incontri fissati in mattinata, vedrà i partiti maggiori nel pomeriggio : alle ore 16.30 il Pd, alle 17.30 la coalizione di centrodestra , alle o18.30 il M5S. I leader del centrodestra si incontreranno prima, per un vertice in vista del colloquio con il Capo di ...

Consultazioni Bis - Gelmini (FI) e Meloni (FdI) : “A Mattarella chiederemo incarico per centrodestra e Salvini” : “Domani chiederemo al capo dello Stato Mattarella l’incarico per il centrodestra e per Matteo Salvini“. Così, dalla Camera dei deputati, il capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini. Parole alle quali si è accodata poco dopo anche il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Domani chiederemo l’incarico, non prescindiamo da un centrodestra unito. Salvini? Non si brucerà, non vogliamo gettarlo in un ...