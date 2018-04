Consultazioni bis | Lorenzin Cp | “Noi all’opposizione” Lupi Nci | “Errore dividere

Consultazioni bis - Grasso (LeU) : “Siria impone accelerazione. Non aspettare le regionali” : “La situazione in Siria rende necessaria un’accelerazione per trovare una soluzione alla crisi di governo, non bisogna certamente attendere le Consultazioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all’interno e all’esterno delle coalizioni”. Lo ha detto, al termine dell’incontro con Sergio Mattarella, il leader di LeU, Pietro Grasso, spiegando che attende una relazione sulla situazione siriana da parte del ...

Consultazioni bis - Nencini e Bonino : “Per governo non ha senso aspettare regionali”. “Sostegno M5S-Lega? Non ci sono margini” : “Non ha senso aspettare le elezioni regionali. La crisi siriana ci obbliga a fare in fretta e a dare rapidamente un governo alla Repubblica. Sia presentata al più presto dal centrodestra una concreta ipotesi di lavoro che non sia solo programmatica, ma si leghi ad una maggioranza parlamentare”. Lo dice Riccardo Nencini del Psi al termine della consultazione al Quirinale. “Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di accelerare ...

Consultazioni bis - Svp : “Dialogo con tutti ma escludo fiducia a governo Lega e M5s”. Poi la domanda-show di Enrico Lucci : “Dialogare con tutti, collaborare è un’altra cosa. Mi sentirei di escludere la fiducia a un governo M5S-Lega, che peraltro non avrebbe bisogno dei nostri voti. Supportiamo le forze europeiste in una prospettiva autonomista”. Così Julia Unterberger della Sud Tiroler Volkspartei (Svp) parlando in tedesco e poi in italiano alla stampa all’uscita del Quirinale. L'articolo Consultazioni Bis, Svp: “Dialogo con tutti ma escludo ...

Consultazioni bis - i partiti al Quirinale : in pomeriggio Pd - centrodestra e M5S – Diretta : E’ iniziato questa mattina, a partire dalle 10, il secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo gli incontri fissati in mattinata, vedrà i partiti maggiori nel pomeriggio: alle ore 16.30 il Pd, alle 17.30 la coalizione di centrodestra, alle o18.30 il M5S. I leader del centrodestra si incontreranno prima, per un vertice in vista del colloquio con il Capo di ...

Consultazioni bis - Gelmini (FI) e Meloni (FdI) : “A Mattarella chiederemo incarico per centrodestra e Salvini” : “Domani chiederemo al capo dello Stato Mattarella l’incarico per il centrodestra e per Matteo Salvini“. Così, dalla Camera dei deputati, il capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini. Parole alle quali si è accodata poco dopo anche il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Domani chiederemo l’incarico, non prescindiamo da un centrodestra unito. Salvini? Non si brucerà, non vogliamo gettarlo in un ...

Consultazioni bis - lo stallo continua : governo ancora lontano : Consultazioni, secondo round: la data è stata ufficializzata. Dopo il primo giro a vuoto della scorsa settimana, giovedì 12 e venerdì 13 aprile si svolgerà la seconda tornata di incontri al...

Pd - segreteria e Consultazioni : le battaglie parallele dem condizionate dai renziani. E spunta il sospetto di un Nazareno bis : Sono due le battaglie parallele, ma strettamente connesse, che in queste ore si stanno combattendo nel Partito democratico. La prima, quella del prossimo governo, si deciderà nelle aule parlamentari ed entrerà nel vivo martedì, quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà le consultazioni al Colle. La seconda, tutta interna al Pd, si sta giocando, invece, nelle stanze del Nazareno. Ed ha assunto nelle ultime ore i connotati ...