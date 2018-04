Consultazioni bis | i partiti al Quirinale | in pomeriggio Pd | centrodestra e M5S – Diretta

Consultazioni bis - Gelmini (FI) e Meloni (FdI) : “A Mattarella chiederemo incarico per centrodestra e Salvini” : “Domani chiederemo al capo dello Stato Mattarella l’incarico per il centrodestra e per Matteo Salvini“. Così, dalla Camera dei deputati, il capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini. Parole alle quali si è accodata poco dopo anche il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Domani chiederemo l’incarico, non prescindiamo da un centrodestra unito. Salvini? Non si brucerà, non vogliamo gettarlo in un ...