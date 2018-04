Consultazioni | al via il secondo giro Alla prova dialogo Lega-M5s - DIRETTA

Nuovo governo - al via il secondo giro di Consultazioni . L'ipotesi del preincarico a Di Maio o Salvini : ROMA - Il giro che parte stamattina alle 10 al Quirinale si annuncia decisivo per la crisi di governo . E può concludersi - probabilmente agli inizi della prossima settimana - con una mossa del ...

Governo - al via le nuove Consultazioni <br>Oggi Mattarella incontrerà i partiti : 12 aprile 2018, 8.30 - Si riparte questa mattina col secondo giro di consultazioni dopo l'insuccesso dei primi incontri. Dopo una mattinata che vedrà l'arrivo al Quirinale, a partire dalle 10.00, del Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato, del Gruppo Misto del Senato, del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo "Liberi e Uguali" della Camera, le consultazioni entreranno ufficialmente nel vivo nel pomeriggio, quando a ...

Riparte il dialogo Lega-M5s nel giorno del via al secondo giro di Consultazioni : La telefonata tra i leader Salvini e Di Maio porta all'accordo per la presidenza della Commissione speciale alla Camera assegnata al deputato del Carroccio Molteni. Sullo sfondo resta ancora il nodo ...

Consultazioni : al via la seconda giornata Video : Inizia oggi alle ore 10.00 il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale [ Video ]. Il primo gruppo parlamentare a salire dal capo dello Stato sara' il Partito Democratico, a re tocchera' a Forza Italia, poi Lega, e infine Movimento 5 Stelle. La giornata di ieri è sembrata quasi un rito stanco, con la visita delle più alte cariche dello Stato che hanno deciso di non dichiarare nulla alle telecamere e i piccoli gruppi parlamentari che ...

Consultazioni : al via la seconda giornata : Inizia oggi alle ore 10.00 il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il primo gruppo parlamentare a salire dal capo dello Stato sarà il Partito Democratico, a seguire toccherà a Forza Italia, poi Lega, e infine Movimento 5 Stelle. La giornata di ieri è sembrata quasi un rito "stanco", con la visita delle più alte cariche dello Stato che hanno deciso di non dichiarare nulla alle telecamere e i piccoli gruppi parlamentari che intrattenevano ...

Governo : al via le Consultazioni - Casellati e Fico al Colle. Di Maio : 'Spero presto incontri con Lega e Pd' - DIRETTA : consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo . Il capo dello Stato ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , quello della Camera Roberto Fico e il ...

Consultazioni in Quirinale - oggi il via : La giornata clou è domani, quando saliranno al Colle gli esponenti dei principali gruppi politici Governo italiano, le Consultazioni : calendario e scenari. La guida completa - di E.M.COLOMBO L'...

Governo - via alle Consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo . Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

Governo - via alle Consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo . Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

Governo - Consultazioni al via : segui il live : Si parte con i presidenti di Senato e Camera, Alberti Casellati e Fico, seguiti dall'unico presidente emerito ancora in vita, Giorgio Napolitano. Oggi pomeriggio Fratelli d'Italia, gli altri partiti domani. Da M5s una apertura a Lega e Pd per il Governo ma un no a qualunque alleanza con Forza Italia.