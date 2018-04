Consultazioni al Quirinale. FI : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi. I 5 stelle : si faccia da parte. Martina : stop tatticismi : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Governo - Consultazioni al Quirinale. FI : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi : Secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le consultazioni del capo dello...

Quirinale - ripartono le Consultazioni Pd a mani vuote in commissione speciale Mattarella “vede” accordo Lega-M5S : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

DIRETTA Consultazioni DA MATTARELLA/ Governo M5s-Lega - Berlusconi 'defilato'? Pd al Quirinale - 'nodo' Siria : Quirinale, DIRETTA CONSULTAZIONI per Governo: MATTARELLA e nodo Siria. Accordo Lega-M5s con Berlusconi defilato? Pd al Colle, dialogo Salvini-Di Maio.

Governo - Consultazioni al Quirinale. FI : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi : Via al secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le consultazioni riprenderanno...

Quirinale - ripartono le Consultazioni Pd a mani vuote in commissione speciale Mattarella ‘vede’ accordo Lega-M5SVideo : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

DIRETTA Consultazioni DA MATTARELLA/ Governo M5s-Lega - Berlusconi ‘defilato’? Pd al Quirinale - ‘nodo’ Siria : Quirinale, CONSULTAZIONI da MATTARELLA: DIRETTA streaming video dei colloqui. Pd, Centrodestra unito e M5s al Colle. Governo, Salvini-Di Maio con Berlusconi defilato? Il nodo-Siria(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:43:00 GMT)

Consultazioni LIVE - oggi il secondo giro di colloqui al Quirinale | : Dopo il nulla di fatto del primo giro, il presidente Mattarella sonderà le forze politiche anche sulle questioni internazionali, a partire dalla Siria. Nel pomeriggio i partiti maggiori al Colle

Quirinale - ripartono le Consultazioni Pd a mani vuote in commissione speciale Mattarella «vede» l’accordo Lega-M5S : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

Inizia il secondo giro di Consultazioni al Quirinale : Inizia il secondo giro di consultazioni: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le forze parlamentari per trovare una maggioranza in grado di dare la fiducia a un nuovo governo. Nel pomeriggio dalle 16.30 in poi incontrerà Pd, la colazione del centrodestra e alle 18.30 il Movimento 5 Stelle. M5s intanto ha nominato il comitato pe...

Consultazioni bis al Quirinale Video : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo', ha rilevatro ancora Grasso. 'Riteniamo improrogabile un cambio di fase, un ...

Consultazioni al Quirinale. Grasso : "Preoccupati per la Siria" : Sono ripartite le Consultazioni al Quirinale. Nel secondo giro sfilano i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in parlamento. 'Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per la grave crisi ...

Diretta Consultazioni Governo - secondo giro Mattarella/ Lega con M5s? Vertice Quirinale Salvini e Berlusconi : Quirinale, consultazioni da Mattarella: Diretta streaming video dei colloqui, Pd, Centrodestra unito e M5s al Colle. Mosse verso il Governo, la sfida Salvini-Di Maio(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:45:00 GMT)

Governo - Consultazioni al Quirinale Diretta tv : Via al secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le consultazioni riprenderanno...