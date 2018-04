Consultazioni al Colle | asse M5s-Lega-Fi alla Camera sugli incarichi in Commissione

Consultazioni – la diretta. Secondo giro di colloqui al Colle : prima i partiti - poi i presidenti delle Camere : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale. A partire dalle 10 Sergio Mattarella inizierà i colloqui con i rappresentanti dei partiti politici per valutare se sono state registrare evoluzioni in vista della formazione dell’esecutivo. Iniziano i più piccolei, quindi il gruppo parlamentare per le Autonomie, chiudono i 5 stelle. Domani sarà il turno delle alte cariche dello Stato. Ecco la composizione delle delegazioni che saliranno oggi al ...

La Siria irrompe sulle Consultazioni al Colle Di Maio accelera il confronto con Pd e Lega : Già al primo giro di consultazioni della scorsa settimana Sergio Mattarella si era molto soffermato con i partiti sulla collocazione internazionale, sulla politica estera, sulla visione dei rapporti con l'Europa ritenendo che questo sia un punto

Consultazioni : Colle le convoca per giovedì-venerdì - il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. "In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

DIETRO LE Consultazioni/ Il Colle cucina a fuoco lento M5s e centrodestra : La vera posta in gioco è l'opposizione. Chi tra M5s e Lega resterà fuori dal governo si garantirà il prossimo successo elettorale. Più del tempo ora serve tranquillità. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sansonetti: Salvini non vede l'ora di governare con Di Maio, int. a P. SansonettiDIETRO LE QUINTE/ La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi, di A. Fanna

Governo - secondo giro di Consultazioni : il Colle le convoca per giovedì e venerdì. Ecco il calendario : Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick , durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica. 'In questo momento si gioca 'al vai tu-vado ...

Centrodestra unito al Colle per il secondo giro di Consultazioni : Roma, 10 apr. , askanews, Giovedì il Centrodestra si presenterà unito al Quirinale per partecipare al secondo giro di consultazioni deciso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato ...

Colle - calendario delle Consultazioni : 14.22 Il Presidente della Repubblica Mattarella riprenderà il 12/4 le Consultazioni per la formazione del governo. Questo il calendario: giovedì ore 10 Gruppo per le Autonomie del Senato; ore 10 Gruppo Misto del Senato;ore 11 Gruppo Misto della Camera;ore 11 Gruppo Leu della Camera; ore 16.30 Gruppo Pd; ore 17.30 Gruppi "Lega-Salvini premier,"FIBerlusconi presidente","FdI"; ore 18.30 Gruppo "M5S".Venerdì 13: ore 10.30 Presidente Emerito ...

Governo - via al secondo giro di Consultazioni : giovedì e venerdì - M5s ultimo partito al Colle : Mattarella partirà con i partiti e finirà con le alte cariche istituzionali. giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro

I partiti al Colle da Andreotti a Monti - le Consultazioni 'flash' e quelle più lunghe : I colloqui tra capo dello Stato e forze politiche per formare un governo hanno sempre avuto durata e dinamiche variabili nella storia della Repubblica. Velocissimi i confronti per Monti e per Prodi al ...

Consultazioni : Colle le convoca per giovedì-venerdì : Il Quirinale ha convocato il secondo giro di Consultazioni per giovedì e venerdì prossimi. In questa circostanza partirà con i partiti e chiuderà con le alte cariche istituzionali. Giovedì chiuderanno ...

Consultazioni - il Colle vede tempi lunghi e punta a un governo vero : L'attesa sarà lunga, ma al Quirinale non ci si scompone più di tanto. Le contorsioni dei partiti erano attese e seguite con particolare attenzione. L'inasprirsi del confronto non è detto che sia un ...

Centrodestra unito per le Consultazioni<br>Salvini - Meloni e Berlusconi insieme al Colle : Chi si aspettava la frattura completa del Centrodestra, almeno per ora dovrà ricredersi. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva lanciato l’appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in vista del prossimo giro di consultazioni, chiedendo loro di presentarsi uniti al Colle, e oggi quell’appello è stato accolto.Silvio Berlusconi ha diffuso poco fa una breve nota in cui conferma questa unione per il prossimo incontro col Presidente della ...

Consultazioni - camminata verso il Colle : tutti a piedi al Quirinale. Solo Berlusconi arriva in auto : L'unico ad arrivare e andare via in macchina è il Cavaliere. Gli altri giungono e vanno via a piedi dal Quirinale. È lo stile appiedato dei big consultati da Sergio Mattarella, una camminata per le ...

Consultazioni - Salvini sul M5s al Colle : “Non ho sentito tanti sì. Di Maio non riconosce centrodestra? Chiedete a lui” : “Un nuovo giro di Consultazioni al Quirinale sarà necessario inevitabilmente” perché “non mi sembra che a oggi sia uscito un quadro di governo concreto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio. Quanto al fatto che Luigi Di Maio abbia detto di non riconoscere il centrodestra, Salvini ha tagliato corto: “Chiedetelo a Di Maio”. E sul suo auspicio di sentire ...