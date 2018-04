Condotte | sindacati | a rischio 3 000 lavoratori | 2 ore sciopero e presidio Mise

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma, 12 apr. (AdnKronos) –hanno espresso “fortissima preoccupazione” per la difficile situazione finanziaria dell’impresa che dichiarano “mette agli attuali livelli occupazionali e le commesse sia estere che domestiche”. E’ quanto sottolineano in una congiunta idopo che si è tenuta ieri l’assemblea deidiSpa, terzo gruppo italiano delle costruzioni con circa 3.000 dipendenti, che all’inizio del mese di gennaio ha presentato al Tribunale di Roma istanza di concordato in bianco. In particolare ihanno sottolineato “la mancanza di informazioni da parte dell’azienda, il blocco del Durc e i suoi effetti e la perdita di commesse in vari Paesi esteri, tra cui la Norvegia, che hanno comportato licenziamenti e dispersione di risorse umane strategiche per ...