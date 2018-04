Con ' Misura per Misura' di Shakespeare si chiude la Prosa al Comunale

Astronomia : Hubble misura Con precisione - per la prima volta - la distanza di uno degli oggetti più antichi dell’universo : Gli astronomi, utilizzando l’Hubble Space Telescope della NASA, hanno misurato con precisione, per la prima volta, la distanza di uno dei più antichi oggetti dell’universo, una raccolta di stelle nate subito dopo il Big Bang. Questo nuovo e perfezionato parametro fornisce una stima indipendente dell’età dell’universo. La nuova misurazione consentirà anche agli astronomi di migliorare i modelli dell’evoluzione stellare. Gli ammassi stellari sono ...

Convivente violento : misura cautelare per un 33enne romeno : Gli Agenti del Commissariato di Lauro hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, nei confronti di un cittadino romeno, di anni ...

Fabrizio Frizzi - camera ardente : l'abbraccio della gente/ Rai ultime notizie : "entrato nelle case Con misura" : Fabrizio Frizzi è morto per un'emorragia cerebrale: l'addio al conduttore gentile, oggi camera ardente in Rai a Viale Mazzini. Roma, migliaia in coda: domani i funerali in Piazza del Popolo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 23:37:00 GMT)

Consip - Riesame annulla misura interdittiva per capitano Scafarto : E' stata annullata la sospensione dal servizio per il capitano dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto. La misura interdittiva era stata emessa nell'ambito dell'inchiesta Consip in cui lo stesso Scafarto ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Luparense e Acqua&Sapone in finale! Came Dosson sConfitta di misura - Napoli ko ai rigori : La finale della Coppa Italia 2018 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. Le due seconde classificate del campionato di Serie A si giocheranno il trofeo nell’ultimo atto, che andrà in scena stasera, domenica 25 marzo, alle ore 18.00 al PalaFiera di Pesaro. I Lupi e gli abruzzesi hanno prevalso al termine di due semifinali estremamente equilibrate, eliminando rispettivamente la Came Dosson e la Lollo Caffè Napoli e guadagnandosi ...

Dite alle sirene che ripasso : teatro - musica e crowdfunding insieme a persone che sContano la pena in misura alternativa alla detenzione : Gli spettacoli delle precedenti edizioni, andati in scena a Bologna alla sala Centofiori, al teatro Arena del Sole e al teatro Auditorium Manzoni, hanno visto la partecipazione del jazzista Paolo ...

Dietoterapia dell’obesità : è possibile Confezionare una dieta veramente “su misura”? : Questo post è a cura di Claudio Tubili, Responsabile della Unità Operativa Diabetologia Az. Osp. S.Camillo-Forlanini. Consigliere Nazionale ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione ClinicaL'obesità e' un problema sanitario che ha assunto negli ultimi decenni delle dimensioni epidemiche: fra il 1980 e il 2014 il numero delle persone in sovrappeso, a livello mondiale, è aumentato del 27,5 % e si stima che, ...

Web tax - Usa Contrari a misura Ue : sale tensione commerciale : sale la tensione fra Stati Uniti e Unione Europea, già alta per i dazi sull'acciaio e l'alluminio voluti dal presidente Donald Trump. Il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, è infatti contrario alla ...

Le vere alleanze si misurano Con l'Europa : Matteo Salvini non ha parlato ieri alla stampa estera come un aspirante premier che intende difendere gli interessi del suo paese in un'alleanza " l'Unione europea " che avrà difetti ma che è una ...

Operazione "Ali Babà" : il Riesame Conferma tre arresti e annulla una misura - : Restano in carcere i tre arrestati al termine dell'Operazione "Ali Babà. Il Tribunale del Riesame , Presidente Silvio Piccinno, relatore Maria Pia Verderosa, a latere Anna Paola Capano, ha rigettato l'...

Misurarsi la pressione Con lo smartphone ora diventa possibile : I problemi legati alla pressione alta sono spesso sottovalutati, ma sappiamo che possono portare a conseguenze molto gravi se non anche letali. L’idea di un team internazionale di ricercatori al lavoro tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud è quella di tenerla sotto controllo con uno strumento da tenere sempre in tasca, pronto all’uso in qualunque momento della giornata e anche fuori casa. Lo strumento è semplicissimo, risale ai valori dalla ...

Sesso e droga Con ragazze minori - misura cautelare per un prof. : Roma, 12 mar. , askanews, Con l'accusa di aver compiuto atti sessuali con studentesse minorenni e di aver ceduto a delle ragazze anche sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi i finanzieri della ...

Viterbese sConfitta di misura Contro la capolista Siena : 0-1 : Siena - Viterbese 1-0 MARCATORE Vassallo al 16' p.t. Siena , 4-3-1-2, Pane; Rondanini, Sbraga, D'Ambrosio, Iapichino; Bulevardi, Gerli, Vassallo , dal 21' s.t. Damian, ; Guberti , dal 47' s.t. ...

Tecnologia : una nuova app per misurare la pressione sanguigna Con lo smartphone meglio dei misuratori da braccio : I misuratori di pressione da braccio sono scomodi e le app per dispositivi mobili per misurare la pressione che sono state introdotte di recente potrebbero avere scarsa precisione. Per risolvere questo problema, un team di scienziati della Michigan State University (MSU) ha creato una nuova app e un hardware per smartphone per misurare la pressione sanguigna con una precisione che può competere con quella dei misuratori da braccio. La Tecnologia ...