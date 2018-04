Con l’app Wiki Serie TV non perderete più nessun episodio in Italia

Spotify Free potrebbe avere a breve più funzionalità e Controlli sull’app : In occasione dell'evento previsto per il prossimo 24 aprile a New York City Spotify potrebbe non puntare esclusivamente sul nuovo prodotto hardware di cui si è parlato. Piuttosto, alcune voci parlano di una possibile rivisitazione dell'app per dispositivi mobili che dovrebbe presentare un maggior numero di controlli e funzionalità per gli utenti Free. L'articolo Spotify Free potrebbe avere a breve più funzionalità e controlli sull’app proviene ...

Ner Photo Editor è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un Editor semplice e intuitivo che consente di ottimizzare le foto con vari strumenti che permettono di ottenere risultati naturali. L'applicazione offre più di 700 filtri, oltre 1200 effetti e più di 800 adesivi che, in aggiunta ai numerosi strumenti, permettono di raggiungere risultati interessanti.

Perdi peso in 30 giorni è un'applicazione per il fitness che ha il proposito di aiutare l'utente a dimagrire in tempi brevi combinando l'attività fisica con una dieta sana. Un assistente virtuale scandisce le ripetizioni e i tempi di riposo e fornisce consigli sull'esecuzione degli esercizi, mentre il programma alimentare permette di scegliere una dieta classica o vegetariana.

Siria, l'appello di un 15enne contro le armi chimiche: "Il mondo non ci dimentichi" Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese

Prontuario Farmaceutico è un'applicazione che permette di consultare le schede di oltre ventimila farmaci con la possibilità di ricercarli per nome o per principio attivo. L'interfaccia dell'app consente di navigare tra i farmaci per principio attivo, nome, note Aifa, elenco Aziende Farmaceutiche, proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche.

Notifix è un'applicazione che migliora la visualizzazione delle notifiche raggruppandole per tipologia e contenuti e non solo in base all'app che le genera. Lo strumento sfrutta l'apprendimento automatico per elaborare il contenuto delle notifiche e raggrupparle automaticamente nelle varie categorie grazie al software open source TensorFlow.

Rimborsi regionali - l’appello ribalta la linea dei pm “Consiglieri legittimati a farsi rimborsare i pranzi” : Le spese pazze alla Regione Lombardia? Non erano illegittime. A sostenerlo una sentenza del dicembre scorso - nota -, che ha assolto per prescrizione un consigliere di Forza Italia, Alberto Baroggi Bonetti e nel merito uno del Pd, Angelo Costanzo . Le motivazioni della seconda sezione della Corte d’appello - presidente Laura Cairati, giudice estens...

“Prendi la bici e - Con umiltà - vai a dare il tuo sostegno a Di Maio”. L’appello di Celentano a Renzi : Per Adriano Celentano l’unica alleanza possibile per salvare il Paese è quella tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Quello che arriva dal cantante e showman non è solo un consiglio ma un vero e proprio appello per il futuro dell’Italia. In una lettera pubblicata da Il Fatto Quotidiano, Celentano ha provato a spiegare quale dovrebbe essere la mossa per sbloccare questa ...

Morbillo - bimbo di 10 mesi morto a Catania/ La mamma non vaccinata l’avrebbe Contagiato : l’appello di Burioni : Morbillo a Catania, morto un bambino di 10 mesi contagiato dalla mamma: il medico dell'ospedale Garibaldi, "era troppo piccolo per essere vaccinato". Complicanze cardiache hanno peggiorato(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni USA : THOMAS e SALLY partono Con l’approvazione di Ridge : Come già riportatovi, con la puntata di Beautiful che negli Stati Uniti è andata in onda il 5 aprile, THOMAS Forrester e SALLY Spectra si congedano dalle vicende della soap, almeno per ora. Con la stilista scompare l’intero gruppo “Spectra 2.0”, sebbene personaggi come Shirley, Darlita, Saul e Coco non avranno un congedo ufficiale in scena. L’offerta con cui il rampollo di casa Forrester ha riconquistato SALLY non ...

Workhera - l’app che Controlla la sala riunioni dallo smartphone : La sala riunioni può essere completamente automatizzata e controllabile direttamente dal proprio smartphone, senza telecomandi e cavi sparsi per la stanza. Fabbricadigitale, azienda specializzata in soluzioni software per il mondo cloud e multimediale, ha creato una soluzione innovativa per gli ambienti dedicati alle riunioni che si chiama Workhera. L’idea nasce proprio per rispondere alle criticità legate alla gestione delle meeting room ...

Il grafico sotto parla chiaro: fino al 2015 gli incrementi nel numero di applicazioni di App Store e Google Play Store Google erano pressoché sovrapponibili

VITALIZI - LA GUERRA M5S ConTRO EX PARLAMENTARI/ Di Maio - l’appello ’raccolto’ da Carfagna e Rosato : VITALIZI, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da Gino Paoli a Cicciolina, M5S pronto alla GUERRA: convergenza con la Lega? L'appello di Di Maio e il rischio confusione(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:00:00 GMT)

SQUID l’app di news per giovani Con sticker : Il nuovo modo di leggere le notizie filtrando solo gli argomenti che ci interessano SQUID è l'app giusta per districarsi tra le migliaia di news pubblicate sul web ogni giorno.