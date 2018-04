Como | imprenditore condannato per molestie verbali Alla dipendente 105mila euro di

ilfattoquotidiano



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di giovedì 12 aprile 2018) Un “autentico inferno lavorativo e umano”, fatto di continue battute a sfondo sessuale, commenti e frasi oscene. Così una donna ha definito davanti ai giudici i suoi ultimi cinque anni di lavoro (dal 2008 al 2013) in una piccola azienda tessile dell’alta Lombardia, come riporta il Corriere della Sera. Per queste ““, l’a capo della società è statoa pagaredi multa oltre alle spese processuali. “Con te avrei paura di fare sesso, secondo me gli uomini li distruggi”, diceva il caposua. “Usi giocattoli erotici“. E davanti ai colleghi: “Dai, andiamo tutti con lei nello sgabuzzino“. Una situazione insostenibile, racconta il Corriere, che ha costretto la donna a denunciare nel settembre 2013 e a dimettersi nel luglio dell’anno successivo. E che le ...